Augusta, gli auguri di Buon Natale dell’arciprete don Prisutto: “Che possa aprire il cuore al desiderio di Dio”

“Che questo Natale possa veramente aprire il cuore al desiderio di Dio perchè l’uomo, in questo momento difficile, è frastornato da mille situazioni tra cui anche la paura di questo virus. La situazione economica non è delle migliori, ma non si può riporre solo le speranze nelle risorse degli uomini e nella tecnologia. L’uomo ha bisogno di Dio”. Questo il messaggio e l’augurio che l’arciprete della Chiesa Madre, don Palmiro Prisutto rivolge oggi agli augustani che vivono un Natale diverso dagli altri, anche se solo esteriormente, non certo nella sua essenza di festa religiosa che celebra la nascita di Gesù bambino.

Con l’emergenza sanitaria e il diffondersi della pandemia che ha imposto l’obbligo del distanziamento sociale e il “divieto” degli abbracci è vero che oggi manca la vicinanza degli altri “anche se tante volte si è superficiali nell’essere vicino agli altri, perchè ma in realtà anche se siamo fisicamente vicini siamo lontani” – aggiunge l’arciprete.

Ecco che allora questo impedimento, quando sarà finito, può “lasciarci un segno in positivo e farci riscoprire quei rapporti umani che, magari fino ad oggi, sono stati un po’ farisaici e non autentici facendoceli vivere veramente secondo il cuore di Dio e gli insegnamenti che Gesù Cristo ci ha lasciato”. Questo l’auspicio di don Prisutto che ieri ha anticipato la messa di mezzanotte alla Madrice alle 18, 30, in modo che ognuno, dopo la celebrazione, ha potuto incontrare la propria famiglia, nei limiti delle norme imposte dalla pandemia e dal coprifuoco delle 22.

Oggi le messe di Natale, come nei giorni festivi della domenica, saranno tre: la prima alle 9,30 nella chiesa del patrono San Domenico, le altre due alle 11,30 e alle 18, 30 in chiesa Madre, dove sono oltre 200 i posti a sedere distanziati opportunamente.