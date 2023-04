Augusta, gli alunni del Corbino vincono Contest sull’inclusione promosso dalla Cpd di Torino

Ancora un successo nazionale per gli alunni del 2° I.C. “O.M. Corbino” di Augusta diretto dalla prof.ssa Maria Giovanna Sergi. Sono stati stavolta gli alunni della 3A della secondaria di primo grado a vincere un Contest sull’inclusione promosso dalla CPD (Consulta per le Persone in Difficoltà) di Torino, rivolto agli alunni di tutta Italia e di qualsiasi ordine di scuola.

Guidati dalle insegnanti Danila Leone, Cettina Messina e Stefania Noè, con il supporto dell’assistente Asacom Katya Piazza e della tirocinante del corso TFA sostegno dell’Università di Catania Daniela Minniti, i ragazzi hanno riflettuto sul valore del dono, su ciò che conta davvero nella vita e su che cosa si può fare per aiutare gli altri, pensando in particolare alle persone con disabilità. Sono stati invitati così a realizzare “non il solito tema”, ma una riflessione creativa che, ai tempi dei social, doveva concludersi con un hashtag motivazionale e un disegno. Le parti più significative dei loro testi (a partire da quelli di Sebastiano Bonaccorso, Federica Di Grande, Nicoletta Grasso, Martina Romano e poi di tutti gli alunni) sono state incluse in un unico tema di classe, al quale è stato dato il titolo #Siamocomeifiori. I disegni più colorati, quelli delle alunne Denisa Dihuta e Martina Morello, ne sono diventati la cornice.

L’elaborato intenso, profondo ed emozionante, è prima risultato uno dei finalisti del contest, per poi conquistarsi il primo posto nel corso di una diretta che si è svolta il 13 aprile u.s. con la CPD, durante la quale la conduttrice Alberta Mazzone, ha invitato i ragazzi ad illustrare il loro lavoro. Sono stati Virginia Nastasi, Pietro Spinali e Sofia Tarico a raccontare, a nome di tutti i compagni, #Siamocomeifiori, mentre Marco Patania e Diego Tobia hanno mostrato il disegno.

Entusiasmante il countdown e il momento della proclamazione del tema vincitore, determinato tramite votazione su Mentimeter: #Siamocomeifiori diventa così il tema ispiratore della prossima Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità del 03 dicembre 2023 e del relativo concorso che coinvolgerà le scuole di tutta Italia, organizzato dalla CPD di Torino.

I ragazzi della 3A, con il loro lavoro, hanno invitato tutti a considerare l’importanza della diversità. Siamo un po’ come i fiori. Infatti di fiori ce ne sono di tutti i colori e di varie dimensioni: rossi, blu, gialli, piccoli, grandi, profumati, secchi… Dimensione e profumo possono variare, ma la bellezza di ognuno è particolare: va coltivata, innaffiata e amata!