Augusta, gli alunni del Corbino incontrano il giornalista La Venia

Gli alunni delle ultime classi del secondo istituto comprensivo Orso Mario Corbino diretto da Maria Giovanna Sergi, nei giorni scorsi hanno incontrato il giornalista Rai Giuseppe La Venia nell’ambito delle attività didattiche previste dal nel progetto accoglienza “Legami di pace” e nelle attività per l’orientamento scolastico e professionale.

Originario di Adrano, uno dei volti più noti del Tg1, ha affascinato i ragazzi parlando della sua esperienza di inviato speciale. La Venia si è distinto nel corso della pandemia per i racconti durante il lockdown. È stato a Bergamo, a Milano e ha girato l’Italia intera con brillanti resoconti su problemi e criticità causati dal covid. È stato uno dei primi giornalisti tv che si è occupato dell’emergere del coronavirus nel nostro paese, attraverso i collegamenti del Tg1 da Codogno.

Più recentemente, nei primi giorni di guerra, Giuseppe La Venia è stato inviato della Rai dall’Ucraina, in occasione dell’invasione russa. La sua chiacchierata con i ragazzi è stata una lezione di vita nella quale i protagonisti sono stati gli uomini, grandi e piccoli: i bambini dell’ospedale di Leopoli, come gli abitanti di Codogno, i piccoli ospiti degli orfanotrofi ucraini come la famiglia della piccola Anna. Tutte le storie condivise oggi con i ragazzi li hanno portati a toccare con mano le sofferenze umane. Con un linguaggio semplice, ma che è arrivato al cuore degli alunni, La Venia ha fatto riflettere sull’assurdità della guerra e sulle sofferenze che arreca, mettendo in evidenza come a volte piccoli gesti possano scaldare il cuore.

Si è, inoltre, soffermato sull’uso corretto e consapevole delle parole in generale e nei social media in particolare, arricchendo l’argomento con piccoli aneddoti.

I ragazzi hanno ascoltato attentamente il racconto del giornalista, partecipando con interesse e con domande relative sia ai momenti critici che abbiamo e che in parte ancora stiamo vivendo, ma anche sulla professione del giornalista. Alla fine dell’incontro, a nome della scuola, la dirigente scolastica ha consegnato al giornalista una targa-ricordo.