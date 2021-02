Augusta, giustizia e libertà per Patrick Zaki: lo chiedono anche studenti e docenti del Ruiz

L’istituto superiore “Gaetano Arangio Ruiz, al rientro dalle lezioni ieri, ha aderito all’iniziativa di Amnesty international Italia “Libertà per Patrick“ per mantenere viva l’attenzione sulla vicenda del giovane ricercatore egiziano che studiava a Bologna, arrestato l‘8 febbraio di un anno fa all’aeroporto del Cairo e fare pressione sulle istituzioni egiziane affinchè il giovane possa essere finalmente liberato.

Così da ieri una sedia nell’androne della scuola è occupata dalla sagoma di cartone con il disegno di Patrick, un‘iniziativa promossa dal disegnatore Gianluca Costantini e attuata in tante città italiane e la sua vicenda è stata discussa in classe trag li studenti con momenti di riflessioni, dedicati ai tanti prigionieri di coscienza reclusi ingiustamenti.

“Piccoli gesti simbolici che tuttavia sono importantissimi, poichè ribadiscono quei valori di uguaglianza, libertà di espressione e di difesa dei diritti umani professati da Patrick, un attivista dei diritti umani, impegnato nei temi di uguaglianza di genere e per i diritti delle donne, Lgbt e delle minoranze e collabora con la Ong egiziana Eipr, Egyptian initiative for personal rights . – ricordano dalla scuola- Patrick è appunto un prigioniero di coscienza, detenuto solo per il suo lavoro in favore dei diritti umani e accusato per le opinioni politiche espresse sui social media. E purtroppo non è il solo, come lui migliaia di altri egiziani subiscono ogni giorno lo stesso trattamento. Solo pochi giorni fa Ahmed Samir Santawy, uno studente della Central European University in Austria, è stato arrestato mentre era tornato in Egitto per visitare la famiglia: anche a lui non è stata data alcuna possibilità di difendersi da accuse ingiuste e false”.

“La scuola – commenta la dirigente scolastica Maria Concetta Castorina – ha il compito di tenere alta l’attenzione negli studenti su Patrick e sui tanti prigionieri ingiustamente reclusi solo perchè vogliono costruire una società migliore giusta, equa e solidale, affinche anche i nostri alunni posano divenire consapevoli che togliere la libertà e il diritto di parola anche ad un solo individuo vuol dire ledere i diritti civili e umani di tutti ”.