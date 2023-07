Augusta, giunta “finta civica”, spettacoli e sentenza su aggressione, il Pd all’attacco del sindaco di Mare

Dalla giunta “partitica” e di “finto civismo” del sindaco Di Mare alla necessità che il primo cittadino riferisca sulla presunta aggressione da lui dichiarata ma smentita da una sentenza di tribunale, passando per un cartellone di spettacoli che “culturali non sono”. A lanciare l’affondo, a 360 gradi, contro il sindaco Giuseppe Di Mare e la sua amministrazione “di centrodestra” è stato stamattina durante una conferenza stampa il consigliere comunale Pd Giancarlo Triberio alla presenza del commissario provinciale del partito, il senatore Antonio Nicita e dei componenti della segreteria regionale del partito Glenda Raiti e Sergio Lima, quest’ultimo anche all’interno della direzione nazionale.

Per il consigliere di centrosinistra sulla giunta il sindaco usa il solito “doppiogiochismo” delle parole: “ad alcuni dice che civica perché ha timore di perdere quella parte civica, quella parte moderata, politica, associazionismo e di cittadini che sono in città, nel frattempo vuole dare quel contorno di centrodestra, come l’ha detto lui, a due anni e passa dalle prossime elezioni per avere e garantirsi la propria ricandidatura. Ora è chiaro che con questa operazione –ha aggiunto- il sindaco abbandona quel futuro che lui aveva promesso, che aveva convinto i cittadini su una novità, sul futuro che arriva, per abbandonarsi letteralmente cedendo il proprio potere settoriale solo e esclusivamente per garantirsi la sua ricandidatura con le forze politiche di centrodestra che lo dovrebbero appoggiare alle prossime elezioni”.

Un esecutivo in cui dopo il recente rimpasto uno degli assessorati più importanti, quello dei Lavori pubblici, affidato a Pippo Spanò, ingegnere navale, ex presidente della Port Authority è diventato Manutenzione della città quasi a “sminuirne” il ruolo, come anche l’assessorato assegnato a “Noi moderati, a un partito che entra in giunta, che ha la sua dignità e importanza, che definirei vario ed eventuale, svuotato di qualunque tipo di importanza che meriterebbe quel partito”. Per non parlare della vicenda depurazione: “secondo questa amministrazione chi la seguirà? L’assessorato all’ Ambiente in quota Lega o il consulente del sindaco alla depurazione in quota Forza Italia? – ha ironizzato Triberio- Questo dà il senso della grande confusione che regna. Un’amministrazione che è dettata, a nostro parere, soltanto da posizionamenti per garantire al sindaco di poter continuare a candidarsi per riavere la fascia e non un progetto politico che si affaccia”.

Un passaggio Triberio lo ha poi dedicato alla promozione turistica e agli spettacoli, “fortemente legato a quella corrente partitica di Auteri Messina, bene gli spettacoli, ma il un vanto di questa amministrazione. Il filone degli spettacoli – ha continuato- di un’amministrazione è quello prima di dare dei servizi ai cittadini. Si fanno gli spettacoli, ma come tutti sappiamo anche oggi manca l’acqua al centro storico, nonostante due pozzi nuovi fatti da questa amministrazione. La promozione turistica non può essere soltanto un singolo concerto che porta magari migliaia di persone in città con un piano del traffico che, si è visto con l’ultimo spettacolo, vedeva macchine parcheggiate ovunque. Ma poi quei turisti dopo lo spettacolo, perché dovrebbero ritornare in questa città? Cosa hanno trovato oltre lo spettacolo quando non c’è nessuno dei monumenti storici importanti della nostra città fruibile e non c’è da parte di questa amministrazione una sola parola sul convento di San Domenico, su Megara e Hyblaea, sull’hangar dei dirigibili”.

L’esponente dell’opposizione ha poi parlato di un “assordante” silenzio del sindaco sulla sentenza che nega l’aggressione da lui denunciata con grande clamore mediatico: “Come consigliere comunale e a nome del partito che rappresento nell’istituzione consiglio – ha concluso- chiedo vigorosamente che il sindaco riferisca immediatamente sulla sentenza senza tergiversare. Diversamente siamo legittimati a pensare che il suo silenzio non sia solo coda di paglia ma strumentale a far temere di provvedimenti dal sapore ritorsivo tutti coloro che hanno il coraggio di dissentire pubblicamente. Rendere note le motivazioni del giudice sarà domani un suo preciso dovere di trasparenza nei confronti di tutti gli elettori ma oggi è ugualmente tenuto a fugare ogni dubbio sollevato dalla sentenza sull’uso del mandato elettorale per amministrare la città anziché a servizio del proprio ego”.

Per Raiti “il sindaco Di Mare continua a dire che la sua è una giunta civica, questo non è corretto, dovrebbe compiere un atto di sincerità dicendo che in realtà la linea politica di questa giunta è di destra. Credo che – ha aggiunto la componente della segreteria regionale – questo sia un tentativo maldestro di buttare fumo negli occhi dei cittadini per le prossime amministrative che si terranno fra due anni e Il Pd non può rimane in silenzio rispetto a questa narrazione di falso civismo, in questi anni è stato in silenzio e ora non può più essere cosi. Il partito è chiamato a fare un ‘opposizione dura e coerente sia dentro le istituzioni ma anche nelle strade, se vogliamo pensare ad un’ alternativa all’amministrazione Di Mare dobbiamo cominciare a pensarci”.

“La destra ha un’idea predatoria dei Comuni, della città, della Regione, e i suoi interessi sono di bottega – ha affermato Lima- abbiamo bisogno di ricostruire una speranza con le nostre comunità, credo che ad Augusta come a Siracusa e in tutta la Sicilia il tema dei prossimi mesi sarà questo. La sfida è di unire le forze per ricostruire la speranza di pensare insieme che si possano avere una Sicilia e una Augusta diverse da quelle che abbiamo avuto”.

Una sfida che il Pd lancerà anche con alcuni eventi di dibattito pubblico in programma per i prossimi mesi come ha sottolineato Nicita che ha spaziato sui grandi temi come zona industriale, casa, mutui, risorse idriche e trasporti: “Augusta è una città importantissima, lo è sempre stato. In passato è stata un elemento di grande impulso sul porto, sulle attività industriale, su una serie di attività imprenditoriali, che sono poi state poi superate. – ha detto- Oggi abbiamo una prospettiva sulla Port Authority che dovrebbe essere l’elemento di svolta di tutta la zona industriale. Le amministrazioni devono aver una capacità di lungimiranza di 10-20 anni e dovrebbero unirsi al di là del colore politico. Invece vediamo amministrazioni mosse da un finto civismo che io chiamo cinismo”.