Augusta, Gisira, allagamento ed esondazione del Porcaria: via libera al progetto per il nuovo ponte

Un nuovo ponte sul torrente Porcaria, nella zona della Gisira, per rendere più sicuro il transito veicolare in quella che è l’unica via di accesso e fuga dalla zona residenziale e che, ogni qualvolta piove un po’ più abbondantemente si allaga e isola tutta l’area. E’ intendimento dell’amministrazione realizzarlo per ovviare ai problemi di sicurezza che si sono creati spesso in quell’area e per il quale la “Gestim 2007 srl” di Cagliari, proprietaria delle aree edificabili residenziali del piano di lottizzazione denominato “La Gisira” ha redatto un proprio progetto di fattibilità tecnico-economica, approvato nei giorni scorsi dalla giunta per un importo di lavori pari a 998mila 442,50 euro. La stessa società si è impegnata nell‘ “atto d’obbligo” convenuto con l’amministrazione il settembre 2021, a “corrispondere l’intera somma dovuta come quota di contributo relativo al costo di costruzione e a quello relativo alle opere di urbanizzazione secondarie, come contributo per la realizzazione dell’attraversamento stesso per l’importo complessivo risultante dal calcolo delle schede parametriche dell’ Utc per gli interventi previsti di completamento della parte residenziale della lottizzazione” o in alternativa “a realizzare completamente a proprie spese, di concerto con il Comune un’opera di miglioria delle attuali condizioni di sicurezza alzando l’attuale

quota di attraversamento”.

“Con questo progetto approvato in giunta avviamo un iter voluto fortemente dalla nostra amministrazione mirato alla prevenzione del rischio idrogeologico e idraulico derivanti dall’esondazione del fiume Porcaria. Negli ultimi anni si sono verificati diversi episodi dove centinaia di famiglie sono state costrette a rimanere isolate, in quanto tale attraversamento rappresenta l’unica via di comunicazione stradale per i residenti del complesso residenziale, che permette l’accesso al villaggio turistico e al santuario Adonai” – fa sapere l‘assessore all’Urbanistica Giuseppe Tedesco che si dice grato alla società che, dopo diverse interlocuzioni con la amministrazione, ha redatto la proposta progettuale e all’ufficio Urbanistica. Esprimono soddisfazione i consiglieri comunali Roberto Conti e Giuseppe Assenza di “Passo avanti per Augusta” per il lavoro dell’ “amministrazione che mette ogni giorno con fatti e non con parole le azioni da seguire per riportare Augusta dove merita”.

“L’infrastruttura viaria che attraversa perpendicolarmente il corso d’acqua del torrente Porcaria– si legge nella delibera- all’altezza del suo alveo, è costituita da un ponticello in cemento armato (unica via di collegamento con il complesso residenziale “La Gisira”), che presenta una luce sottodimensionata per le portate di piena del corso d’acqua, considerati i frequenti gravi disagi che si verificano a ogni pioggia intensa. L’invasione delle acque del torrente Porcaria, assieme a fango e detriti, in corrispondenza della carreggiata stradale che lo interseca, in un punto definito in gergo tecnico “nodo a rischio idraulico”, ubicato circa 1 km a sud ovest della frazione Brucoli, nel territorio del Comune di Augusta, diventa un serio problema ogni qual volta si verificano piene da deflusso generate da un aumento di portata conseguente a piogge di notevole intensità”.