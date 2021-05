Augusta, Gioventù Nazionale: ratificati 5 circoli territoriali e nominati i presidenti cittadini

C’è anche il circolo di Augusta della Federazione provinciale di Siracusa di Gioventù nazionale tra i cinque in provincia ratificati dall’ufficio di presidenza nazionale del movimento giovanile di Fratelli d’Italia che ha nominato anche i relativi presidenti cittadini. Lo rende noto l’augustano Marco Failla, presidente provinciale che elenca nomi e circoli: di Augusta, presidente Antonio Ranno, di Floridia, presidente Emanuele Galfo, di Francofonte, presidente Daniele Brullo, di Lentini-Carlentini, presidente Salvo Bonaccorsi, di Rosolini, presidente Fabio Cannata.

“Comunico con grande soddisfazione – ha detto Failla – le ratifiche di ben cinque circoli territoriali di Gioventù Nazionale in provincia di Siracusa, che non rappresentano un punto d’arrivo ma il prosieguo del mandato affidatomi dal presidente nazionale Fabio Roscani. Insieme a Ranno, Galfo, Brullo, Bonaccorsi e Cannata, ai quali auguro buon lavoro nei rispettivi comuni, saremo fautori dell’ulteriore radicamento in provincia del movimento giovanile di Fratelli d’Italia. La destra, da sempre, ha trovato la sua linfa vitale nelle giovani generazioni: porteremo tra i giovani le idee e le proposte di Giorgia Meloni e di Fratelli d’Italia, in sinergia con il Coordinamento provinciale del partito, consci di animare il movimento giovanile erede di Azione Giovani e del Fronte della Gioventù”.

Failla si è, inoltre, congratulato con Francesco Ferlito, consigliere comunale di Gravina di Catania nominato componente dell’Esecutivo nazionale di Gioventù nazionale.