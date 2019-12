Augusta, “giostrine del sorriso”: donate ai due parchi giochi dall’associazione “Teniamoci per mano”

Anche i bambini in carrozzina potranno dondolarsi nelle due altalene riservate ai disabili posizionate, nei giorni scorsi, una al parco giochi della villa comunale e l’altra in quello di piazza Unità d’Italia, della Borgata. A donarle al Comune è stata l’associazione “Teniamoci per mano onlus”, che si occupa di volontariato, in particolare di clown-terapia negli ospedali, nelle case di cura e con i disabili dell’associazione 20 novembre 1989.

Le altalene, insieme a due auto a molla “Supercar” -una per ognuna dei due parchi giochi- sono state acquistate con i fondi raccolti con la vendita dei panettoni a Natale e delle uova di Pasqua in tutta Italia, con Augusta che ha fatto anche la sua parte ed è stata molto presente con il distretto dell’associazione di volontariato.

Nei giorni scorsi c’è stata l’ inaugurazione ufficiale delle “giostrine del sorriso” alla presenza dei volontari che indossavano il camice bianco arricchiti di scritte e disegni e il classico naso rosso dei clown, e di altri soci di un’altra associazione “gemella” che si occupa sempre di clownterapia, il “Sorriso che vorrei”, ma anche di un gruppo di bimbi del primo istituto comprensivo “Principe di Napoli” per il parco della villa e del quarto “Domenico Costa” per quello della Borgata.

Due bimbe hanno tagliato il nastro, presenti anche gli assessori alle Politiche sociali Rosanna Spinitta e alla Pubblica istruzione, Giusy Sirena che, come Comune, hanno messo a disposizione per il montaggio e l’installazione la squadra lavori dell’ufficio tecnico comunale e si dovranno occupare della sua manutenzione successiva.