Augusta, giostre nell’area di via Buozzi, salta il mercato del “giovedì”

Niente mercato del “giovedì” oggi nell’area mercatale di via Bruno Buozzi, alla Borgata per la presenza delle giostre arrivate ad Augusta nei giorni scorsi in occasione dei festeggiamenti del patrono, San Domenico che si sono conclusi ieri.

Con determina del VI settore comunale il piazzale è stato individuato, infatti, come miglior sito disponibile per ospitare il “parco di divertimento” nel periodo compreso tra il 20 maggio 2022 e lunedì 30 maggio dopodichè, una volta sgomberata l’area, il mercato settimanale del giovedì tornerà ad essere tenuto forse anche già il 2 giugno, festa della Repubblica.