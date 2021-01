Augusta, Giorno della memoria, l’istituto superiore Ruiz e il liceo Megara commerorano la Shoah

Anche i due istituti superiori di Augusta, il Ruiz e il liceo Megara hanno commemorato la Shoah con iniziative diverse e online. La scuola di via Catania ha dedicato tre giorni di appuntamenti online, con esperti, istituzioni e testimoni, per riflettere anche sul pericolo, ancora oggi attuale, rappresentato da un clima diffuso di odio e intolleranza tra gli uomini.

Si è cominciato con l’assemblea di istituto dal titolo “Le parole sono ponti”, un viaggio tra il passato, rappresentato dal “Diario” di Anna Frank, e il presente con “Il manifesto della comunicazione non ostile”, organizzato e moderato dai docenti la Rosa Anna Bellistri, Marco Cannarella e Marco Mazzeo, coadiuvati dai ragazzi del comitato studentesco. Per l’occasione hanno relazionato Gabriele Spagna, archeologo, presidente del centro ebraico siciliano, Ramzi Harrabi, mediatore culturale, e la pastora delle chiese battiste di Floridia e Siracusa Ioana Niculina Ghilvaciu. Insieme a loro a dar voce alle parole del “Diario“ di Anna Frank, che sognava un mondo migliore in cui i giovani potessero convivere pacificamente a prescindere dalla nazionalità, i due attori augustani, Anna Passanisi e Davide Sbrogiò, mentre Alessia Riera e Chiara Carriglio, studentesse di IAL, hanno interpretato rispettivamente le canzoni “La vita è bella“ e “Imagine“.

Nel giorno dedicato alla memoria, inoltre, in tutte le classi i docenti hanno promosso iniziative finalizzate al ricordo della Shoah, offrendo agli studenti un’ulteriore opportunità di formazione personale validissima anche per l’Educazione civica. Gli studenti delle quinte hanno partecipato in diretta streaming a un webinar promosso da “Colisseum dimensione movimento”, una cooperativa sociale di Como, che lo scorso anno aveva portato in scena uno spettacolo teatrale di danza in prosa dal titolo “Anna, diario figlio della shoah – La tempesta devastante”. Gli alunni hanno dapprima assistito alla visione di un docufilm sullo spettacolo teatrale, poi hanno ascoltato l’intervista in esclusiva che Samuel Modiano, deportato ebreo italiano sopravvissuto al campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau, ha rilasciato a Colisseum come testimonianza di vita e di conoscenza degli accadimenti. E infine hanno preso parte insieme alle tantissime scuole di tutta Italia presenti ad un talk interattivo con il cast teatrale, con Federica Pannocchia, presidente dell’associazione di volontariato “Un ponte per Anna Frank” e con la giornalista Stephanie Barone, moderatrice dell’evento.

In più la 3AT ha partecipato in rappresentanza del Ruiz, alla conferenza in diretta streaming voluta dal Comune di Augusta per ricordare la figura del nostro concittadino don Paolo Liggeri, sopravvissuto alla deportazione nei lager di Dachau e Mathausen con la relatrice Pina Romeo Spina. “Tre giornate di riflessione, di cultura e soprattutto di umanità, perché è di questa che c’è tanto bisogno nel nostro mondo attuale dove continuano a verificarsi discriminazioni e intolleranze che troppo spesso, purtroppo, passano inosservate.” – ha commentato la dirigente scolastica, Maria Concetta Castorina.

Il liceo Megara, diretto dal Renato Santoro, ha dedicato due ore intense e appassionate di attività didattica alla giornata della memoria, secondo un percorso di cittadinanza attiva , che l’inserimento della disciplina di Educazione civica nelle scuole impone. “Essere cittadini responsabili e attivi, infatti, vuol dire comprendere che le istituzioni e i valori democratici non sono sostenuti automaticamente, ma devono essere nutriti e protetti; che il silenzio e l’indifferenza alla violazione dei diritti civili ieri come ora perpetuano i problemi; che la Shoah non è stato un incidente della storia, ma che uomini e governi hanno reso legale l’odio, la discriminazione e in ultima analisi l’omicidio di massa”.

“Perché gli studenti devono imparare questa storia? E la storia tutta? Per comprendere il valore del pluralismo, per incoraggiare i valori di tolleranza e del rispetto della dignità della persona” – ha commentato il dirigente, mentre si è concentrato sul valore della “persona” ha Dino Vinciguerra che ha relazionato su “La memoria della Shoah alla luce dei principi della Costituzione italiana”. Si sono soffermati, invece, sul valore del principio di “Amore” l’insegnante Salvatore Ranno, sull’esempio e testimonianza di padre Kolbe, sul concetto di “ Dov’era Dio ad Auschwitz” il collega Giuseppe Garilli. Momento significativo ha rappresentato la proiezione di un video realizzato dagli alunni della 3^B dello Scientifico, coordinati della docente Mariacatena De Leo, che lo ha introdotto. Ha moderato tutti i momenti l’insegnante Alfio Castro con la collaborazione dei rappresentanti di istituto e la regia dell’alunno Luigi Pitari.