Augusta, “Giorno del ricordo”, i giovani di Fratelli d’Italia ricordano i massacri delle foibe

Si terrà oggi 7 febbraio, alle 17.30, in modalità telematica, il webinar dal titolo “Giorno del ricordo. 10 febbraio”, organizzato dalla Federazione provinciale di Siracusa di Gioventù nazionale (movimento giovanile di Fratelli d’Italia) insieme ai circoli territoriali giovanili di Augusta, Floridia, Francofonte, Lentini-Carlentini e Rosolini.

“Il “Giorno del ricordo”, che ricorre il 10 febbraio, – ricorda in una nota l’augustano Marco Failla, presidente della Federazione provinciale di Siracusa che farà da moderatore – è stato istituito con la legge dello Stato che dispone che la Repubblica riconosce il 10 febbraio quale “Giorno del ricordo” al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale”.

Dopo i saluti di Dario Moscato, presidente regionale Gioventù nazionale Sicilia orientale, di Giuseppe Napoli commissario provinciale, del deputato Ars Rossana Cannata – FdI e di Pietro Forestiere, componente dell’Assemblea nazionale FdI, interverranno Roberto Menia, responsabile del Dipartimento italiani nel mondo FdI, Carolina Varchi deputato alla Camera e Manlio Messina, assessore regionale allo Spettacolo.

Il webinar sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook “Gioventù Nazionale – Federazione provinciale di Siracusa”. Per informazioni su come partecipare, inviare una e-mail a: gioventunazionalesr@gmail.com.