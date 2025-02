Augusta, “Giorno del ricordo” al plesso Saline del Principe di Napoli

Si terrà oggi “giorno del ricordo” al plesso Saline del primo istituto comprensivo Principe di Napoli, guidato dal dirigente scolastico Agata Sortino un incontro tra alcune classi della scuola secondaria di primo grado e l’insegnante Alessandra Traversa che, insieme, dialogheranno sugli eventi storici che, tra il 1943 ed il 1945, hanno segnato un momento cupo della storia italiana contemporanea, per troppo tempo rimasto nell’oblio. È infatti dal 2004 che lo Stato italiano riconosce la data del 10 febbraio quale “Giorno del ricordo” dedicato alla tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo degli istriani, dei fiumani e dei dalmati nel secondo dopoguerra.

Traversa accompagnerà gli studenti alla scoperta di storie, volti, luoghi ed avvenimenti guidandoli in un laboratorio di storia contemporanea che si farà strumento per raccontare la vita e le vicissitudini degli italiani che vivevano lungo le zone di confine tra l’Italia e la Iugoslavia. Filo conduttore della conversazione sarà la lettura di alcune pagine del diario di Mafalda Codan, un volto di giovane diciannovenne che, prelevata dai partigiani di Tito il 7 maggio del 1945, venne arrestata cominciando così un lungo calvario che si concluderà nel 1949 quando verrà liberata.

La scelta di condividere le pagine di un diario rimanda ad una dimensione più intimistica dell’esperienza per incorniciare poi la voce di Mafalda in un contesto più ampio degli eventi della Grande storia, fa sapere la scuola. Particolare rilievo assume questa iniziativa che si colloca nel plesso Saline, vicino al “Villaggio Rasiom” che ospitò numerosi esuli che trovarono accoglienza in questo quartiere. “Compito della scuola -ricorda il dirigente scolastico Agata Sortino – è educare le nuove generazioni a conoscere “ciò che è stato”, in particolar modo ancorando la propria identità culturale alle proprie radici, promuovendo la lettura, il dialogo, il confronto anche con le storie meno note e talvolta dimenticate che saranno presentate, in questa giornata del ricordo, dalla professoressa Alessandra Traversa”.

Al temine delle attività verrà deposta, nell’epigrafe commemorativa del plesso, una corona di alloro in memoria delle vittime delle Foibe e dell’esodo giuliano-dalmata da parte del sindaco Giuseppe Di Mare.