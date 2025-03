Augusta, Giornata nazionale in memoria delle vittime del coronavirus: bandiere a mezz’asta al Comune

In occasione della “Giornata nazionale in memoria delle vittime del coronavirus”, istituita con la legge 18 marzo 2021 e che cade domani 18 marzo, il Comune di Augusta aderisce al gesto simbolico di esporre a mezz’asta le bandiere del palazzo di città in segno di rispetto e ricordo per le decine di migliaia di cittadini italiani e internazionali scomparsi a causa della pandemia.

La decisione risponde a un dovere civile e morale di preservare la memoria collettiva, evitando che il tempo appanni il ricordo di una tragedia che ha segnato profondamente la nostra società. Come sottolineato dalla legge, è fondamentale onorare le vittime e riconoscere il sacrificio di operatori sanitari, volontari e forze dell’ordine che hanno affrontato l’emergenza con coraggio e dedizione, fa sapere il Comune.

“Ricordare non è un atto passivo, ma un impegno attivo per costruire un futuro più consapevole, per coinvolgere le giovani generazioni nel mantenimento della memoria storica. Le bandiere a mezz’asta sono un invito a riflettere sulle lezioni apprese durante la pandemia e a rinnovare la gratitudine verso chi ha dato la vita per proteggere la nostra comunità”- ha dichiarato Di Mare