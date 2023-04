Augusta, “Giornata nazionale del mare”: visitabili le navi della Marina militare Orione e Bettica e la sala storica

Martedì 11 aprile, in occasione della “Giornata nazionale del mare”, la Marina militare aprirà le sue basi alla popolazione, per sviluppare in grandi e piccini la cultura del mare e valorizzarlo come elemento di grande valore culturale, scientifico ed economico, dai traffici marittimi alle risorse sottomarine.

Per l’occasione ad Augusta sarà aperta al pubblico la sala storica del Comando marittimo Sicilia dalle 9 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 17. Al comando della 4ª divisione navale – Comforpat, sarà, inoltre, possibile visitare le navi Bettica ed Orione che sono ormeggiate alla banchina “Tullio Marcon”. L’orario delle visite è dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.

Infine, sempre martedì 11 aprile nel salone “Rocco Chinnici” del Comune, alle 17, si terrà un convegno aperto alla cittadinanza su “Il mare, una risorsa di grande valore culturale, scientifico, storico ed economico” in collaborazione con il Comune, l’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale, la Soprintendenza del mare della Regione siciliana e l’associazione culturale Lamba Doria.