Augusta, giornata nazionale del mare, a MariSicilia alunni a lezione con Patrizia Maiorca

Una rappresentanza di alunni degli istituti comprensivi Principe di Napoli e Salvatore Todaro hanno assistito in occasione della giornata nazionale del mare ad una conferenza di Patrizia Maiorca, presidente dell’Area marina protetta del Plemmirio di Siracusa, promossa dal comando marittimo di Sicilia. E incentrata su aneddoti sul padre Enzo, campione di immersione in apnea e sull’importanza del rispetto del mare e sulla ricchezza della biodiversità dell’ambiente subacqueo.

Gli alunni hanno potuto comprendere come il mare sia una importantissima risorsa fonte di ricchezza e benessere e quindi l’importanza delle azioni di ogni singolo che sono determinanti per difenderlo e tutelarlo.

Nel suo intervento il comandante marittimo di Sicilia ammiraglio di divisione Andrea Cottini, ha voluto sottolineare come, a similitudine dell’apparato cardiovascolare umano, la fitta rete di trasporto marittimo ha una importanza vitale per lo sviluppo: la libertà delle vie di comunicazione marittima è un elemento imprescindibile per la crescita della nostra nazione. Presenti il sindaco Giuseppe di Mare e l’assessore Giuseppe Carrabino, con il primo cittadino che ha voluto rimarcare lo stretto legame che Augusta ha con il mare e che risale alla fondazione della città e che nel tempo si è sempre di più stretto anche grazie alla presenza della Marina militare.

Al temine dell’incontro, che si è svolto nella palestra “Stampanone” di Marisicilia, gli alunni hanno visitato la sala storica del Comando marittimo che, per l’occasione, si è arricchita di preziosi cimeli donati da Patrizia Maiorca. L’evento, reso possibile anche grazie alla partecipazione del sub augustano Jano di Mauro, ha testimoniato l’importanza della promozione del mare come risorsa nei confronti dei giovani alunni delle scuole e conferma la forte sinergia tra la forza armata e il mondo della scuola inserendosi nella più ampia attività volta a valorizzare l’importanza della marittimità, sottolineano da MariSicilia.