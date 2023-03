Augusta, “Giornata mondiale dell’acqua” con gli alunni del Corbino

Il secondo istituto comprensivo “Orso Mario Corbino” ha ricordato nei giorni scorsi, con varie attività in presenza ed online, la “Giornata mondiale dell’acqua”.

Gli alunni delle prime del plesso “Francesca Morvillo” sono stati impegnati in una lezione-conferenza organizzata in collaborazione col Kiwanis club di Augusta, presieduto da Renato Giummo che ha avviato l’incontro insieme alla dirigente scolastica Maria Giovanna Sergi. È stata poi la volta di Gaetano Paolo Russotto, del Distretto Italia San Marino il quale, dopo aver sottolineato l’impegno del Kiwanis a “servire i bambini del mondo” ed a salvaguardare attraverso l’informazione e la formazione un futuro dignitoso per tutti, ha evidenziato l’importanza di questa giornata istituita dall’Onu, per sensibilizzare ad un uso corretto e responsabile di questa risorsa che non è infinita ma che è alla base della nostra esistenza. Ha portato a conoscenza dei ragazzi anche alcune tecniche per non sprecare l’acqua e alcuni sistemi per utilizzarla responsabilmente utilizzati in altri paesi. Salvatore Cannavà, psicologo e naturopata, partendo da una sua esperienza personale da volontario in Madagascar, ha poi illustrato ai ragazzi i 20 punti per il risparmio idrico proposti dall’Enea.

Le altre classi di tutti i plessi sono state invece impegnate in un webinar dal titolo “Acquaviva: il nudge degli smart citizens”, attività promossa da Ingv di Lerici, dal Cpia di La Spezia e da Epale. Dopo una breve introduzione, tenuta dal direttore del Dipartimento ambiente dell’istituto nazionale di geofisica evulcanologia, Massimo Chiappini, dal dirigente del Cpia di La Spezia Andrea Minghi, e di quello di Lecco, Renato Cazzaniga, è stata la volta dei formatori Indire e ricercatori Ingv Isabel De Maurissens e Giovanna Lucia Piangiamore, che hanno lanciato questo “gioco on line” che ha visto la partecipazione di scuole da tutt’Italia. Buone le postazioni raggiunte nella “Sfida virtuale” dagli alunni del Corbino.