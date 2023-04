Augusta, “Giornata mondiale della terra”: Nuova Acropoli la celebra con gli alunni della Principe Di Napoli

In occasione delle celebrazione, domani 22 aprile, della “Giornata mondiale della terra, come ormai di consueto, Nuova Acropoli Augusta sarà in prima linea con i volontari dell’associazione che, in collaborazione con il primo istituto comprensivo Principe di Napoli e grazie anche alla partecipazione di Inner wheel, coglieranno l’occasione per risvegliare nei ragazzi delle terze il sentimento di appartenenza alla collettività e al pianeta che ci ospita e condurre azioni costanti per preservarla.

L’incontro è fissato per le 9 nel cortile dell’ istituto dove si procederà con la piantumazione di due aiuole, il ripristino di una compostiera, la realizzazione di un murales, il tutto arricchito da vari giochi a tema ambientale e persino la realizzazione di una “capsula del tempo” grazie alla quale i giovani partecipanti potranno inviare un messaggio riguardante l’ambiente ai futuri studenti dell’istituto.

“Uniremo arte, riflessione, divertimento e azione condivisa, – fa sapere il portavoce dell’associazione – il tutto coronato dalla conclusiva danza popolare che coinvolgerà tutti i partecipanti per ringraziare la terra, in fondo da sempre e per sempre la nostra grande madre”.