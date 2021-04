Augusta, giornata mondiale della terra: full immersion al Megara su ambiente e tutela del pianeta

Una full immersion nella sensibilizzazione del tema della salvaguardia dell’ambiente si è svolta nei giorni scorsi in occasione della 51esima giornata mondiale della tra gli studenti del liceo Megara, guidati per l’occasione da Jessica Di Venuta, docente referente all’Educazione alla legalità (salute e ambiente) e presidente di Italia nostra Augusta. Tutte le classi hanno partecipato online, a causa dell’emergenza pandemica, alla celebrazione introdotta dall’alunno Gazzano Marco, rappresentante della Consulta provinciale del liceo e condotta da Di Venuta e dalle alunne della IIA del Classico Alice Accaputo, Marzia Argento, Giada La Gioia, Alessia Messina, Giuliana Pappalardo che hanno realizzato una kermesse (con videoclip musicale, spot e cortometraggi) per gli alunni dell’ istituto, mentre gli alunni Luigi Pitari e Gabriele Russo, della IIB Scientifico hanno curato l’aspetto tecnico dell’evento.

“Un evento celebrato in tutto il mondo contemporaneamente, da persone di tutte le origini, fedi e nazionalità al fine di far crescere e diversificare il movimento ambientalista e di renderlo il più efficace veicolo di promozione per una sana e sostenibile permanenza di ogni essere umano sul pianeta” – ha affermato Di Venuta. Piena soddisfazione dal dirigente scolastico Renato Santoro: “Si è dato impulso alla crescita formativa dei nostri studenti, futuri cittadini del mondo, – ha detto- nell’ottica di una educazione alla cittadinanza attiva finalizzata alla salvaguardia del pianeta e allo sviluppo del gusto estetico per la tutela del paesaggio, come sancito dalla Costituzione all’ art. 9”.

Il 22 aprile, si celebra la 51esima Giornata mondiale della terra, pensata per sensibilizzare al rispetto dell’ambiente e alla salvaguardia del pianeta in generale. A proporne l’istituzione fu l’attivista John McConnell, as una conferenza dell’Unesco a San Francisco: la sua idea venne accolta dall’allora segretario delle Nazioni Unite Maha Thray Sithu U Thant e questo portò alla firma di una proclamazione che ufficializzava, con un elenco di principi e responsabilità precise, un impegno a prendersi cura del pianeta.

La ricorrenza cade il 22 aprile (un mese e un giorno dopo l’equinozio) poichè il senatore Gaylord Nelson, con l’aiuto dell’attivista Denis Hayes proclamò, nel 1970, un teach-in ecologista che fece scendere in strada oltre 20 milioni di americani a difesa della natura e nel 1990 la Giornata divenne un appuntamento globale. Nel 2016, in occasione dell’Earth day, venne firmato l’accordo di Parigi sui cambiamenti climatici.