Augusta, “Giornata mondiale del libro” domani con Nuova Acropoli e un “viaggio con Dante”

Si celebra domani anche se con le dovute restrizioni anti-covid la “Giornata mondiale del libro e dei diritti d’autore” che sottolinea l’importanza della cultura legato alla lettura di un buon libro e del ruolo che può svolgere anche in un mondo dominato dai sistemi multimediali. Il 2021 poi, è un anno speciale, in cui si celebra il padre della lingua italiana, nonché sommo poeta: Dante Alighieri.

Nuova Acropoli, associazione di filosofia, cultura e volontariato vuole celebrare con tutti gli onori del caso il celebre poeta nel giorno in cui i libri sono protagonisti, dedicandogli un incontro culturale online in programma domani, 23 aprile alle 19 dal titolo: “La Comedia: Viaggio alla scoperta di sé” .

“Perchè se tutti, chi più chi meno, conoscono la Divina Commedia grazie alla scuola, – dice Cristina Tringali, responsabile delle pubbliche relazioni dell’associazione e relatrice dell’incontro – probabilmente non tutti sanno che Dante in più di un’occasione ha invitato i suoi lettori a guardare oltre il velame de li versi strani esortandoci ad andare oltre la lettura letterale del suo poema, alla ricerca di un sovrasenso, cioè di un significato che si legge tra le righe e, soprattutto, che porta verso l’alto ma con una doverosa quanto preventiva discesa nelle profondità del nostro essere, sempre più giù fino a incontrare il nostro personale minotauro per poi risalire a riveder le stelle”.

Per poter assistere all’incontro culturale basta inviare una e-mail ad augusta@nuovaacropoli.it e ricevere il link di collegamento.