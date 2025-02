Augusta, “Giornata mondiale contro il bullismo e il cyberbullismo”: il Megara incontra la Polizia

In occasione della “Giornata mondiale contro il bullismo e il cyberbullismo”, il liceo Megara con le classi 2AA, 2AC, 2BL, 2BSU e 2CS ha partecipato a palazzo di città ad un incontro con la Polizia, alla presenza della docente Anna Lucia Daniele in rappresentanza dell’istituto e del vicesindaco Biagio Tribulato per l’amministrazione.

La docente referente per bullismo e cyberbullismo Lia Passanisi ha presentato il fenomeno dai punti di vista di bullo, vittima e testimone, mentre il vicequestore Antonio Migliorisi, dirigente del Commissariato di Augusta, e il direttore tecnico capo Letterio Freni, dirigente Area 1 Information technology del Centro operativo per la sicurezza cibernetica della Polizia postale Sicilia orientale, hanno spiegato le implicazioni legali delle fattispecie di reato racchiuse in esso, come ad esempio minacce, stalking, molestie, violenza privata, lesioni, percosse, diffamazione, istigazione al suicidio.

I due poliziotti hanno esortato i giovani a ripudiare prepotenza e indifferenza e abbracciare solidarietà ed empatia e incoraggiato i docenti a svolgere il proprio ruolo di educatori unendo sempre umanità e professionalità.

Alla fine è stato proiettato il corto “Mai più un banco vuoto” su Carolina Picchio, 14enne di Novara che si suicidò nella notte tra il 4 e il 5 gennaio 2013 perché esasperata dalla valanga di offese e commenti denigratori ricevuta a seguito della pubblicazione sui social di un video nel quale venne filmata mentre, priva di conoscenza per aver bevuto troppo ad una pizza con gli amici, un gruppo di ragazzi la accerchiava per simulare atti sessuali e prenderla di mira con insinuazioni e comportamenti sempre più espliciti.

Gli accompagnatori sono stati i docenti Jolanda Coralli, Chiara De Fino, Sarah La Rocca, Angelo Ligotti, Veronica Parentignoti, Antonello Uccello e Maria Valenti e le operatrici Asacom Maria Fruciano e Katia Piazza.