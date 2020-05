Augusta, Giornata internazionale della luce, gli studenti del Megara partecipano a “See the light”

Anche gli studenti del liceo “Megara”, diretto dal dirigente Renato Santoro hanno celebrato oggi, 15 maggio, la Giornata internazionale della luce istituita dall’Unesco a partire dal 16 maggio del 1960 con l’obiettivo di sottolineare l’importanza della luce nei suoi innumerevoli utilizzi. La luce, infatti, ha un ruolo fondamentale non solo nella scienza, ma anche nell’ arte, nella cultura, nell’ educazione, nella medicina, nelle comunicazioni, per non parlare dell’uso delle fibre ottiche che in questo periodo di limitazione per il Covid 19 ha consentito alle persone di non isolarsi del tutto rimanendo in contatto.

Così oggi gli alunni della quinta A dello Scientifico, coordinati dalla loro docente di Matematica e Fisica, Anna Lucia Daniele, hanno partecipato in modalità di didattica a distanza ad uno speciale seminario online promosso da De Agostini scuola in collaborazione con Cnr – Consiglio Nazionale delle Ricerche, Inaf – Istituto nazionale di Astrofisica e la Fondazione Alessandro Volta.

“Esperti, ricercatori e docenti hanno accompagnato gli studenti in un viaggio con collegamenti da luoghi speciali legati alla luce: – ha commentato la docente Daniele- l’Osservatorio di Merate, la dimora di Galileo a Firenze, il Telescopio nazionale Galileo a La palma nelle Canarie e il Liceo Alessandro Volta a Como, tutti luoghi legati alla luce per condividere e raccontare il ruolo e le caratteristiche della luce come fenomeno fisico naturale e artificiale. I ragazzi, che, durante l’anno scolastico hanno trattato argomenti inerenti alla giornata come l’elettromagnetismo e la fisica quantistica, opportunamente preparati hanno apprezzato i contenuti del seminario e trarne favorevoli spunti sia per l’elaborato da presentare agli imminenti esami di Stato che per i loro studi futuri”

La giornata della luce fu istituita dall’Unesco nel 1960, anno in cui il fisico e ingegnere elettronico statunitense Theodore Harold Maiman mise in funzione il primo laser, dando così un contributo importantissimo alla tecnologia dell’epoca.