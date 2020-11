Augusta, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne al Megara e al Ruiz: incontri e riflessioni nel ricordo delle vittime

Anche i due istituti superiori di Augusta hanno celebrato, in remoto, la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne con incontri, discussioni e riflessioni che si sono protratte per due giorni, cioè fino ad oggi, al Ruiz. Con l’organizzazione del Centro antiviolenza Nesea, del Lions club, della Fondazione Eligia Ardita e con il patrocinio del Comune di Augusta novecento alunni in totale, suddivisi in quattro turni, hanno avuto modo di ascoltare ieri e oggi relatori che si sono alternati on line, tra cui la siracusana Luisa Ardita. La sorella di Eligia, uccisa dal marito all’ottavo mese di gravidanza, con una testimonianza toccante ha raccontato della tragica esperienza che, suo malgrado, l‘ ha vista coinvolta e da allora presiede la fondazione che porta il nome della sorella proprio per dare voce alle vittime di femminicidio, che tacciono per sempre e a quelle famiglie che, aspettando giustizia, non possono rielaborare neanche il proprio lutto.

Insieme a lei della fondazione era presente virtualmente anche la volontaria Maria Infantino, alle due giornate hanno partecipato la presidente di Nesea Stefania Caponigro e la vice Stefania D’Agostino, il sindaco Giuseppe Di Mare, Rita Cocciolo, socia del Lions club e tutti hanno con forza ribadito l’importanza di giornate dedicate al tema della violenza che, purtroppo, è sempre più attuale. Anzi, secondo le cronache, lo è diventato ancora di più in questo anno della pandemia, visto che i femminicidi sono quasi triplicati e sono tutti compiuti in famiglia, in quello stesso ambiente che invece dovrebbe proteggere le vittime. Anche se non esiste solo la violenza fisica sulle donne, anche quella psicologica, silente e nascosta, e quella economica, che amplia la disuguaglianza e la discriminazione nella società.

E che deve essere combattuta anche e soprattutto partendo dalle scuole come il Ruiz, che ha già da tempo istituito percorsi di Educazione alla parità di genere “per stimolare nelle giovani generazioni una reale consapevolezza dei concetti di parità e rispetto. Occorre allora, essere costruttori e portatori di buone azioni nella vita quotidiana, per creare una società sana e ricca di valori” – dicono dalla scuola diretta da Maria Concetta Castorina, che a conclusione del convegno di cui è stata referente la docente Rosanna Bellistri, ha sottolineato che “solo attraverso il riconoscimento sostanziale della parità di genere può passare il reale contrasto al femminicidio e come esso possa avvenire anche e maggiormente attraverso la via culturale, attraverso l’azione della scuola nell’educare alla lotta ad ogni tipo di discriminazione e alla promozione del rispetto della persona e delle differenze“.

Anche il liceo Megara ieri nella giornata istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni unite per invitare governi ed enti vari a programmare attività di sensibilizzazione su una delle più devastanti violazione dei diritti umani ha dedicato momenti di riflessione forte sul tema della violenza sulle donne da un’idea del dirigente Renato Santoro, che ritiene che il problema della violenza è, in primis, culturale e per questo è fondamentale il ruolo della scuola “che deve perseguire un impegno educativo per insegnare alle nuove generazioni la parità di genere, il rispetto per le donne”.

Così il Dipartimento di Lettere ha programmato per tutte le classi, nelle varie forme di espressione culturale, spunti di analisi attenta e meditata e gli alunni in remoto hanno approfondito letture tratte dai più grandi scrittori, visionato opere teatrali dedicati alla tematica, conosciuto più da vicino “donne guerriere “ come la pittrice Artemisia Gentileschi, analizzato anche testi di cronaca su casi di “amori criminali”. Su questo laboratorio di ricerca gli studenti costruiranno un report a fruizione di tutta la comunità.

Contro la cultura della violenza, per ricordare le tante e troppe donne che non ci sono più, il Liceo da anni propone manifestazioni nella giornata del 25 novembre e anche oggi lascia ai giovani una testimonianza sul valore del rispetto e dell’amore.