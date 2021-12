Augusta, “Giornata dell’albero” a scuola: piantati piccoli ulivi, pensando a ripopolare anche il parco dell’hangar

Celebrata nei giorni scorsi nelle scuole di Augusta la “Giornata dell’albero 2021”, rinviata a causa del maltempo delle ultime settimane e che hanno visto protagonisti gli studenti che hanno piantato degli alberelli nelle aree esterne agli istituti. Presenti il Gruppo comunale dei volontari di protezione civile, gli assessori alla Pubblica istruzione Ombretta Tringali e al Decoro urbano Rosario Sicari, quest’ultimo ha invitato gli studenti a “sporcarsi le mani e a giocare, da protagonisti, la partita per la tutela dell’ambiente in quella che i più esperti definiscono transizione ecologica”, oltre che invitato i docenti, a dedicare anche pochi minuti alla settimana alla cura degli alberelli di ulivo piantati, donati dalla Fondazione onlus Famiglia Catalano a cui si è detto grato Sicari, insieme al Lions club Augusta host per aver rinnovato l’adozione delle aiuole del primo istituto comprensivo Principe di Napoli e a Legambiente per la sempre alta attenzione su questi temi.

“Anche questi alberi rientrano nell’iniziativa “un albero per ogni nato” e quanto prima convocheremo i genitori per il ritiro dei certificati di messa a dimora”– ha aggiunto l’assessore che ha ricordato che l’ amministrazione, in questo primo anno di attività, ha piantato oltre 250 alberi nel territorio comunale. Non tutto però sono sopravvissuti, tra questi gli alberelli che l’anno scorso avevano chiesto ed ottenuto dall’assessorato regionale all’Agricoltura e foreste a causa dei tenti incendi d’estate e delle continue piogge quasi tropicali degli ultimi due mesi.

“Il risultato è che, purtroppo, gran parte di quegli alberelli –ha spiegato Sicari – non ce l’hanno fatta, nonostante il grande dispiegamento di mezzi e uomini. Ecco che allora la giornata dell’albero, quest’anno, assume un significato particolare: in un mondo iper connesso, serve tornare a connettersi con l’essenziale, con la natura, per ascoltarla ed assecondarla. Ecco perché ho rivolto il mio invito agli studenti a sporcarsi le mani. C’è bisogno di una nuova cultura che deve formarsi nelle scuole per arrivare alle famiglie, seminando oggi i comportamenti virtuosi dei cittadini di domani”.

Per il futuro e sul fronte del verde pubblico l’obiettivo dell’amministrazione è ripopolare il verde del parco dell’hangar con un progetto ambizioso che coinvolga quanti più attori possibile, dopo che il Comune ha siglato il protocollo di intesa con l’Agenzia del Demanio per la fruizione del preziosissimo bene monumentale e creare un’area di “nursery” per coltivare, in sicurezza, le piantine che il Comune può avere gratuitamente dall’ assessorato regionale all’Agricoltura e Foreste, prima di metterle a dimora negli spazi verdi pubblici del Comune.