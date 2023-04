Augusta, “Giornata della terra”, appuntamento a Brucoli con i volontari di “Plastic free”

Il 22 e 23 aprile sarà il fine settimana dedicato alla terra durante il quale in tutto il mondo i riflettori sono puntati sulla salvaguardia dell’ambiente e del pianeta terra con svariate iniziative di pulizia e tutela dei territori. Domenica, in particolare, ad Augusta si potrà partecipare ad un nuovo appuntamento di “cleanup”, di pulizia del territorio targato “Plastic free” che si svolgerà nella frazione marinara di Brucoli, in contemporanea con oltre 180 comuni italiani.

“Il 23 aprile è la festa della terra. Noi la celebriamo a Brucoli con una raccolta di rifiuti lungo il camminamento che porta al Trotilon, partendo dal bar storico Princiotta. Saranno presenti associazioni da Siracusa e Melilli”. – fa sapere Maurizio Prisutto, referente locale dell’associazione nazionale che continua nell’opera di sensibilizzazione e tutela dell’ambiente soprattutto dalle plastiche dopo l’ultima più recente pulizia affidata ai volontari e cittadini che hanno aderito che risale al 2 aprile scorso al lungomare Granatello.

L’iscrizione all’evento, che avrà inizio alle 9,30, è gratuita: (https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/3986/23-apr-augusta)