Augusta, Giornata della memoria, svelata la pietra di inciampo al Ruiz

E’ stata collocata sul pilastro d’ingresso del Ruiz e svelata oggi, in occasione della Giornata della memoria, la pietra d’inciampo con la scritta “Per non dimenticare” donata dal Ministero dell’Istruzione in collaborazione con l’agenzia Dire e la Fondazione Mite all’ istituto superiore megarese che, insieme ad altre 199 scuole italiane, è stato scelto. Alla breve cerimonia di scopertura la vice preside Anna Belluso ha ricordato l’ importanza della Giornata della memoria affinchè i mostri del passato non riaffiorino.

“Alla base di ogni sterminio, e la storia ne ha conosciuto purtroppo tanti, ci sono sempre l’assenza di democrazia, la deriva ideologica, nazionalista e razziale innalzata a metro dell’agire politico. Per questo occorre ricordare” –ha detto, ed ha ringraziato gli studenti che hanno organizzato un momento di riflessione “così bello, semplice e commovente. Questa pietra rimane qui a testimonianza del fatto che siamo un famiglia e il ricordo è uno dei valori a cui ci ispiriamo”.

E’ seguita la lettura di pensieri e riflessioni di un gruppo di studenti del comitato studentesco che si è concluso con l’invocazione “Mai dimenticare”, gli stessi studenti insieme ad altri poco prima hanno voluto ricordare questa giornata davanti al murale realizzato due anni fa nel cortile esterno della scuola e davanti a tutti gli studenti della scuola per riflettere insieme sui valori fondamentali della solidarietà, della pace e del rispetto attraverso alla lettura di passi sulla Shoah di Primo Lei, Anna Frank, Elisa Springer, Liliana Segre, Louis Sepulveda e Papa Francesco, coordinati dalla docente Rosanna Bellistrì.

Le alunne Ilenia Falco (4AL), Paola Cardile (4AT) e Suheyla Oncu, studentessa turca che grazie ad Intercultura frequenta la 3 AL, hanno, inoltre intonato “We are the world“, l’inno alla pace e alla solidarietà tra gli uomini, mentre Marco Danieli (5BL) ha recitato i versi di “Se questo è un uomo“ di Primo Levi, accompagnato da una coreografia eseguita dagli alunni del Comitato studentesco. Alle 12, al suono della campana, è stato osservato un minuto di silenzio. Per non dimenticare.

Le celebrazioni per la Giornata della Memoria al Ruiz sono cominciate lunedì e martedì scorso gennaio con due assemblee d’ istituto dal titolo “ Il manifesto della comunicazione non ostile. Le parole sono un ponte“ che hanno avuto come relatori Gabriele Spagna, archeologo e presidente del Centro ebraico siciliano e fra’ Emiliano Strino, counselor gestaltico.