Augusta, Giornata della memoria: il Ruiz tra le 200 scuole italiane scelte per la “pietra d’inciampo”

E’ stato individuata tra le duecento scuole italiane impegnate sui temi di cittadinanza attiva e ha ricevuto la simbolica “pietra d’inciampo” da posizionare nei locali dell’istituto che riporta la scritta “Giornata della memoria. Per non dimenticare” l’istituto superiore Arangio Ruiz che domani, proprio in occasione della “giornata della memoria” installerà la pietra d’inciampo.

Ad assegnarla è stata il ministero dell’Istruzione che ha promosso un’iniziativa realizzata dalla Fondazione Mite e dall’agenzia di stampa Dire – Diregiovani, per stimolare negli studenti una riflessione sulla Shoah e contribuire a preservarne la memoria. Attività sui valori di cittadinanza che al Ruiz sono state realizzate diverse per formare cittadini rispettosi dei diritti inalienabili dell’uomo e tra cui rientrano gli eventi promossi il 27 gennaio, in cui si commemorano le vittime dell’Olocausto e che rappresentano un’occasione di confronto per i più giovani con un periodo storico che ha segnato profondamente la nostra epoca.

Dopo l’installazione della pietra domani mattina la commemorazione della “giornata della memoria” prevede momenti culturali a cura degli studenti nello spazio esterno antistante il murales inaugurato due anni fa proprio in ricordo delle vittime della Shoah. “Ringrazio il Miur per l’individuazione del nostro istituto, che premia il costante lavoro e le iniziative pregresse sul tema, che da anni costituisce un momento cardine nelle attività didattiche – ha commentato il dirigente scolastico Maria Concetta Castorina- Ricordare è un nostro dovere per promuovere nei giovani una riflessione sull’Olocausto e insieme conservarne la memoria affinchè tali orrori non avvengano più”