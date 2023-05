Augusta, Giornata della memoria celebrata all’istituto comprensivo Corbino

Il secondo istituto comprensivo Orso Mario Corbino ha ricordato il bombardamento che il 13 maggio 1943 causò 62 vittime e tanta distruzione ad Augusta, con l’installazione di un pannello turistico dotato di un Qrcode che consente di vedere un video sulla batteria “A.S.674 Monte Tauro”, che si trova nel terreno circostante il plesso “Laface” dell’ istituto e ad una mappa interattiva che riporta la collocazione delle varie batterie sul territorio di Augusta.

Il pannello è stato realizzato all’interno del progetto Pon “Stare bene insieme” modulo ClickAugusta che ha visto impegnate come esperto l’insegnante Alessandra Morbelli e come tutor la docente Milena Fruciano; in quest’occasione collaborate anche dalla docente di lettere Melania Ternullo. Si è trattato di un’attività di service learning che ha avuto come obiettivo la sensibilizzazione dei ragazzi nei confronti del proprio territorio per ricordarne la storia, valorizzarne le risorse e proteggere le ricchezze, attraverso la collocazione di pannelli dotati di QR code per accedere ai documenti multimediali realizzati dagli alunni. Grazie ad un’attività multidisciplinare in cui sono state inserite competenze di storia, geografia, tecnologia, lingua italiana e lingue straniere gli alunni hanno studiato il complesso sistema di difesa delle batterie presenti nella nostra città.

La svelatura del pannello è stata inserita all’interno del cartellone della “Giornata della memoria cittadina per le vittime civili e militari dei bombardamenti aerei del 13 maggio 1943 su Augusta” organizzata dall’ amministrazione comunale ed è stata aperta dai saluti e dall’introduzione della dirigente scolastica Maria Giovanna Sergi cui sono seguiti gli interventi dell’assessore alla Pubblica istruzione Ombretta Tringali, del vice presidente del Consiglio comunale Biagio Tribulato, di Alberto Moscuzza presidente dell’associazione “Lamba Doria” e di Domenico Collorafi, autore del progetto di riqualificazione del sito storico. La cerimonia è stata accompagnata da brani musicali eseguiti da parte dell’ orchestra dell’ istituto in questa occasione composta solo dagli alunni della terza A, diretta dal docente Sebastiano Emanuele.