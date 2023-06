Augusta, “Giornata della Marina”: aperti alle visite quattro navi e la sala storica

Venerdì 9 giugno la Marina militare festeggia anche ad Augusta la “Giornata della Marina”, che cade il 10 giugno ed è una ricorrenza particolarmente sentita per il personale della forza armata.

Per l’occasione saranno aperte alle visite della popolazione, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, le navi Bettica, Orione, Vega e Ticino attraccate alla banchina “Tullio Marcon”, mentre la sala storica che si trova al Comando marittimo Sicilia in via Caracciolo sarà visitabile dalle 9 alle 12

Istituita il 13 marzo 1939 quando le forze armate del Regno d’Italia ebbero l’opportunità di scegliere il giorno in cui celebrare la propria festa, la Marina scelse il 10 giugno, giorno in cui, nel 1918, si svolse una delle più significative e ardite azioni compiute dalla Regia Marina durante la prima guerra mondiale, meglio nota come l’impresa di Premuda.