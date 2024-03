Augusta, Giornata della donna, Open day al consultorio del Muscatello

In occasione della Giornata internazionale della donna l’Asp di Siracusa ha promosso attraverso il Dipartimento materno infantile, le unità operative Educazione alla salute e Informazione e comunicazione, con il coordinamento della direzione sanitaria aziendale, un Open day dei consultori dei quattro distretti sanitari della provincia di Siracusa, tra cui anche quello di Augusta che si trova al secondo piano dell’ala nuova dell’ospedale Muscatello.

Giovedì 7 marzo, dalle 8 alle 17, si potrà accedere liberamente e senza prenotazione ai consultori per ricevere informazioni sui temi riguardanti la salute delle donne dalla prevenzione alla conoscenza di sé.

Personale sanitario, psicologi e volontari forniranno informazioni e materiale divulgativo sui maggiori temi che riguardano la campagna di screening per la prevenzione dei tumori dell’utero, fertilità e menopausa, sulla contraccezione, gravidanza, percorso nascita, adolescenti e sessualità, accompagnamento alla genitorialità nonché sul supporto e il contrasto alla violenza di genere.

Nei consultori della provincia di Siracusa è in atto, inoltre, in collaborazione con l’ ufficio scolastico provinciale, un programma di open day dal titolo “Ascolta il tuo corpo e seguimi” con il coinvolgimento degli Istituti di Istruzione superiore per sensibilizzare a prendere consapevolezza dell’utilità dei Consultori i ragazzi che, pur potendo accedere spontaneamente attraverso corsie preferenziali e gratuite, sono difficili da intercettare e coinvolgere in campagne di empowerment o di prevenzione.