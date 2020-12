Augusta, “giornata del regolamento” al I comprensivo Principe di Napoli: l’80% degli studenti va volentieri a scuola

Vanno volentieri a scuola e sono consapevoli che per proteggersi dal contagio del Covid 19 bisogna rispettare le regole e sono fondamentali il corretto uso della mascherina e l’igienizzazione delle mani. È questo il risultato di un sondaggio di opinione proposto online sulla piattaforma “Gsuite” dal primo istituto comprensivo Principe Di Napoli, a cui hanno rispondere gli studenti della scuola secondaria con un compito di realtà inserito all’interno del percorso di Educazione civica.

Dei 165 alunni che hanno partecipato, come fa sapere l’istituto, l’80% ha risposto di andare volentieri a scuola ed essere consapevole che il rispetto delle regole anti Covid li protegge fuori e dentro la scuola. L’uso della mascherina e l’igienizzazione delle mani sono le misure ritenute più utili per proteggere se stessi, i propri cari e il personale scolastico.

Per l’84% dei ragazzi, inoltre, le limitazioni imposte pesano tra le relazioni tra compagni e per un 71% sull’organizzazione del tempo libero. Il 51% ha vissuto il ritorno a scuola con senso di responsabilità e il 73% ha affrontato con incertezza la ripresa delle attività in presenza. Le nuove regole non impediscono però la concentrazione degli alunni poiché l’86% dichiara comunque di riuscire a concentrarsi senza distrarsi. Quasi il 70% dei ragazzi immagina, però, la prosecuzione del nuovo anno scolastico a fasi alterne, con momenti in presenza e momenti di attività a distanza.

“Emerge, quindi, che la consapevolezza del rispetto delle regole per far fronte all’emergenza è il riferimento principale per i ragazzi che quotidianamente esprimono con i loro atteggiamenti collaborazione e senso civico” – si legge in una nota della scuola diretto da Agata Sortino, che ha proposto il sondaggio durante la tradizionale giornata dedicata al regolamento di istituto e alle nuove regole anti Covid che ha coinvolto docenti e alunni, a partire dai più piccoli della scuola dell’infanzia e della primaria che hanno messo in atto attività ludiche ed espressive riflettendo sulle regole più elementari.

I ragazzi della scuola secondaria, dopo la lettura degli articoli più significativi del regolamento, hanno elaborato un promemoria personale sul patto di convivenza riflettendo su come siano cambiate le relazioni sociali, il lavoro scolastico, gli ambienti e il senso di responsabilità con l’avvento della pandemia e creando gli slogan: “se bene vuoi stare la mascherina devi indossare”, “se con i compagni vuoi parlare il distanziamento devi rispettare” e ancora “alla Principe è bello stare, perché le regole sono chiare”.