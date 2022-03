Augusta, Giochi matematici del Mediterraneo, un alunno della Principe di Napoli alla finale nazionale

Rappresenterà il primo istituto comprensivo Principe Di Napoli alla finale nazionale dei giochi matematici del Mediterraneo 2022, che si disputerà a maggio, Francesco Leonardi, l’alunno della terza B di scuola media che si è classificato quarto per la categoria S3. Il tredicenne è tra i 218 partecipanti che accederanno alla finale nazionale.

I giochi si articolano in 4 fasi e hanno visto in un primo momento il coinvolgimento di tutti gli studenti della scuola secondaria per accedere poi alla finale di Area, disputata in istituto il 10 marzo 2022 in cui hanno gareggiato: Giovanni Cannavà, Francesco Piazza, Salvatore Russo per la prima A, Giuseppe Barbarino e Tommaso Grimaldi per la seconda A, Federico Ficcicchia della seconda B, Salvatore Armellini per la seconda C, Giorgio Belluso, Alberta Cipriani e Francesco Leonardi della terza B.

I Giochi matematici del Mediterraneo per l’istituto Principe di Napoli, fa sapere la scuola, “rappresentano una progettualità che coinvolge da anni gli studenti della scuola secondaria di primo grado che, guidati dai docenti del Dipartimento di Matematica, coordinato da Antonio Patania, si confrontano e si sfidano con i numeri, la logica, il problem solving. La matematica “in gioco” consente di ricercare continuamente nuove soluzioni, insegna a gestire l’ansia e a scoprire le proprie potenzialità. Vanno comunque aldilà delle classifiche poiché si prefiggono lo scopo di mettere a confronto fra loro studenti di diverse scuole sul territorio nazionale che, con lealtà e sano spirito di competizione, sviluppano atteggiamenti positivi nei confronti della matematica”.

Soddisfazione per il traguardo raggiunto dal tredicenne arriva dalla dirigente scolastica Agata Sortino, che ricorda che “i giochi sono un’ opportunità di partecipazione, di integrazione e di valorizzazione delle eccellenze che aprono le porte alla tanto attesa normalità dopo il periodo pandemico”.