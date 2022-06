Augusta, Giochi matematici del Mediterraneo: due studenti del Ruiz si sono distinti nella gara conclusiva

Due studenti dell’istituto superiore Gaetano Arangio Ruiz si sono distinti nella gara conclusiva alla 12esima edizione dei Giochi matematici del Mediterraneo, che si sono svolti online a maggio.

Si tratta di Emanuele Patania della 1 AL del Liceo Scientifico delle Scienze applicate, arrivato settimo su quaranta partecipanti per la categoria S4, con il miglior risultato nella provincia di Siracusa e Marco Barba della 3QL Liceo quadriennale delle Scienze applicate, sedicesimo su quaranta studenti in gara, miglior risultato per la categoria S6 in tutta la Sicilia.

I Giochi matematici del Mediterraneo sono una competizione, promossa dall’Accademia italiana per la promozione della matematica “Alfredo Guidi”, rivolta agli studenti dalla primaria alle superiori, con lo scopo di far sviluppare negli alunni atteggiamenti positivi verso lo studio della matematica, l’integrazione tra i partecipanti e la valorizzazione delle eccellenze.

La docente Annarita Malerba, che da diversi anni coordina il progetto, ha guidato, insieme alla collega Tiziana Bari, gli alunni in questo percorso formativo vissuto all’insegna della sana competizione, al fine di sviluppare le potenzialità dei ragazzi e ottenere competenze adeguate attraverso strategie didattiche innovative.

“Un riconoscimento importante – ha commentato la dirigente scolastica, Maria Concetta Castorina – che conferma l’ottimo lavoro svolto dai docenti del Dipartimento di matematica nonchè la grande costanza, l’impegno e le capacità dimostrate dagli alunni“.