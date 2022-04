Augusta, Giochi matematici del Mediterraneo, due alunni del Ruiz accedono alla finale

Hanno conquistato l’accesso alla finale nazionale dei Giochi matematici del Mediterraneo, che si terrà il 6 e il 7 maggio in modalità telematica, due alunni del Ruiz che hanno superato le qualificazioni regionali svoltesi on line l’11 marzo. Si tratta di Emanuele Patania della 1 AL Liceo delle Scienze applicate e di Marco Barba, della 3QL del Liceo quadriennale delle Scienze applicate che sono arrivati rispettivamente al secondo posto su 34 partecipanti per la categoria e al quinto posto su 22 per la categoria S6. Un risultato importante per i giovani studenti del Ruiz che sono tra i 360 finalisti rimasti degli oltre 235.000 partecipanti iniziali. I due alunni sono stati guidati dalla docente referente, Anna Rita Malerba.

L’obiettivo dei Giochi, giunti alle XII edizione, organizzati dall’Accademia italiana per la promozione della matematica “Alfredo Guido” con il patrocinio del Dipartimento di matematica e informatica dell’ università di Palermo, è quello di mettere a confronto allievi di diverse scuole che, gareggiando con lealtà nello spirito della sana competizione sportiva, sviluppano atteggiamenti positivi verso lo studio della matematica. I Giochi offrono, inoltre, l’opportunità di valorizzare le eccellenze.

Soddisfazione è stata espressa dalla dirigente scolastica, Maria Concetta Castorina, che, rivolge i complimenti anche agli altri diciotto studenti del Ruiz che hanno concluso le gare regionali con un buon punteggio, dimostrando passione e serietà verso una competizione altamente formativa.