Augusta, Giochi matematici del Mediterraneo 2025: in finale 5 studenti del Ruiz

Cinque studenti dell’istituto “Gaetano Arangio Ruiz” hanno portato alto il nome della loro scuola alla finale nazionale dei “Giochi matematici del Mediterraneo 2025”, che si sono svolti nei giorni scorsi l’ università di Palermo. La prestigiosa competizione, organizzata dall’Accademia italiana per la promozione della Matematica, ha visto i ragazzi augustani confrontarsi con coetanei da tutta Italia e da dieci nazioni estere, dimostrando eccellenti capacità logico-matematiche.

I cinque studenti, che hanno superato le rigorose fasi di selezione – qualificazione d’ istituto, finale d’istituto e d’ area – rappresentano una vera e propria élite. Solo lo 0,3% degli oltre 358.000 iscritti alla prima fase ha avuto accesso a questa finale nazionale, un dato che sottolinea l’eccezionalità del traguardo raggiunto.

Per la categoria S4 (primo anno della scuola secondaria di secondo grado), ha gareggiato Ismaele Abate di 1BL. Nella categoria S5 (secondo anno), il Ruiz era rappresentato da Daniele Gianino di 2QL e Giorgio Rizza di 2AL. Infine, per la categoria S6 (terzo anno), hanno partecipato Alessio Vitellino di 3QL e Emanuele Patania di 3AL. Quest’ultimo si è classificato al diciassettesimo posto nella categoria S6, tra i migliori giovani matematici d’Italia. Da segnalare anche l’ammissione alla finale di Amanda Briganti di 3QL per la categoria S6, che purtroppo non ha potuto prendere parte alla gara.

“Questi risultati – hanno commentato la dirigente scolastica, Maria Concetta Castorina e la docente referente per i Giochi Matematici del Mediterraneo, Annarita Malerba – premiano e nutrono la passione, l’impegno e l’entusiasmo con cui ogni giorno, da anni, studenti e docenti si approcciano alla didattica della matematica.”

I “Giochi matematici del Mediterraneo”, accreditati dal ministero dell’Istruzione e del Merito nel Programma di Valorizzazione delle Eccellenze, non sono solo una gara, ma una vera e propria celebrazione della matematica. L’iniziativa mira a stimolare l’interesse per la materia, evidenziandone gli aspetti più ludici e accattivanti, e a offrire un’opportunità unica di crescita e confronto per i giovani.