Augusta, Giochi Matematici del Mediterraneo 2025: al Ruiz la finale di area

Si è svolta nei giorni scorsi, all’istituto superiore Gaetano Arangio Ruiz che ha aperto le porte come scuola polo, insieme al liceo Megara, la finale di area dei “Giochi matematici del Mediterraneo 2025”, organizzati dall’ Accademia italiana per la promozione della matematica con il patrocinio dell’ università di Palermo.

Si tratta di un’importante competizione, di cui è referente per il Ruiz la docente Annarita Malerba, che promuove la logica e il ragionamento tra gli studenti di ogni ordine e grado, selezionati tra 1046 scuole partecipanti, valorizzando le eccellenze. Essi rappresentano, infatti, un’ opportunità unica per sviluppare il pensiero logico, la capacità di risolvere problemi e la creatività., superando la paura dell’errore e imparando a ragionare in modo critico.

Più di 200 giovani talenti provenienti da diverse scuole della provincia, si sono cimentati in prove di matematica stimolanti e coinvolgenti, il tutto corredato da un clima di confronto e sana competizione. A suon di logica e numeri hanno gareggiato le categorie P3, P4 e P5 per le terze, quarte e quinte della scuola primaria, e le categorie S4, S5 e S6 per le prime, seconde e terze della scuola superiore di secondo grado.

L’ aula magna del Ruiz ha fatto da cornice alla cerimonia di premiazione, dove le insegnanti Annarita Malerba e Isabella Cassarino, insieme ai docenti e agli studenti che hanno collaborato per l’assistenza, hanno celebrato i vincitori. Ogni categoria ha visto trionfare tre studenti, premiati con medaglie e attestati di merito, che avranno l’onore di rappresentare la loro scuola alla finale nazionale di Palermo

Ecco i vincitori dal primo al terzo posto:

Categoria P3: Emanuele Iozia, comprensivo De Cillis, Sara Moscuzza, comprensivo Santa Lucia, Valerio Massimo Mammano, comprensivo Orsi.

Categoria P4: Viola Bordonaro, comprensivo Quasimodo, Raffaele Di Pietro, comprensivo Columba, Nicolò Lantieri, comprensivo Archimede

Categoria P5: Anna Infanti, istituto Verga, Giada Barreca, comprensivo Orso Mario Corbino, Tommaso Leonardi, comprensivo Pirandello

Categoria S4: Francesco Alderuccio, Gargallo, Ivan Magnano, Gargallo, Ismaele Abate Ruiz 1BL.

Categoria S5: Giorgio Rizza Ruiz 2 AL; Daniele Gianino Ruiz 2 QL, Greta Intagliata, Gargallo.

Categoria S6 Emanuele Patania Ruiz 3 AL, Alessio Vitellino Ruiz 3 QL, Amanda Briganti Ruiz 3 QL.

Un plauso speciale anche agli altri studenti del Ruiz finalisti: Spinali Flavio di 1CL, Lantieri Francesco (6°) di 1AI per la S4, Scapellato Mattia di 2AL, Petracca Ludovica e Bonnici Laura di 2QL, rispettivamente 4°, 5° e 6° posto nella S5, Fruciano Leon Francesco di 3BL e Luciani Lorenzo di 3QL al 4° e 5° posto della S 6 .