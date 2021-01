Augusta, Giochi matematici del Mediterraneo: 10 studenti del Megara accedono alla fase regionale

Dieci studenti del liceo “Megara” di Augusta parteciperanno alla fase regionale dei Giochi matematici del Mediterraneo organizzati dall’Accademia italiana per la promozione della matematica «Alfredo Guido» di Palermo che si svolgeranno il prossimo 26 marzo, contestualmente in ogni regione d’Italia e in modalità online.

Si tratta di Stefano Castro, Alessio Giubilo, Francesco Lodin, Emanuele Scerra e Giulia Vaiasicca per il primo anno; Sara Ballarini, Flaminia Bonavera, Sara Di Mare, Giorgia Messina e Chiara Puglisi per il secondo anno che hanno superato le selezioni precedenti che, a causa dell’emergenza covid, si sono svolte online

In particolare gli studenti del primo anno avevano 10 quesiti di logica matematica da svolgersi in un tempo massimo di 90 minuti, mentre gli alunni del secondo anno si sono cimentati nello svolgimento di 15 quesiti nel tempo massimo di 120 minuti. La prima fase di qualificazione d’istituto, disputata il 12 novembre 2020, ha visto 52 alunni accedere alla seconda tappa della finale d’istituto che si è svolta il 10 dicembre, i cui risultati in graduatoria hanno visto il piazzamento di dieci studenti.

A guidare e coordinare gli studenti sono stati la referente del progetto Stefania Caramagno e la docente Alessandra Carbè, la partecipazione del liceo “Magara” ai Giochi del mediterraneo, rientra nelle attività previste dal Piano triennale dell’offerta formativa dell’istituto ed è organizzata dal Dipartimento di matematica e fisica.