Augusta, giochi e allegria, la clownterapia entra nella casa di reclusione con il “Sorriso che vorrei”

L’obiettivo è allietare i momenti di attesa all’interno di una sala dedicata, dei familiari e soprattutto dei bimbi, prima dell’incontro con i propri parenti detenuti nella casa di reclusione di Augusta per un progetto che rappresenta un servizio di certo fuori dagli schemi per un’associazione di clownterapia. Così gli “artisti della gioia” de “Il sorriso che vorrei”, associazione di volontariato costituita nel 2016, -la cui mission è portare sostegno morale e non solo all’interno dei contesti ospedaliero, sanitario, e sociale – hanno deciso di misurarsi con una nuova opportunità in un contesto completamente nuovo, ovvero dentro l’istituto di pena di contrada Piano Ippolito, dopo essere stati contattati da Franca Nicolosi, responsabile dell’area trattamentale della casa di reclusione per poter intraprendere un nuovo progetto

“L’associazione ha accettato questa nuova opportunità con grande entusiasmo, -spiega il presidente Mauro Cacace- ed ha prontamente elaborato un progetto che mirasse non solo ad alleggerire gli stati d’animo, ma anche a far esprimere e vivere le emozioni partendo dai più piccoli, tramite diverse attività ludiche, l’uso dei colori e piccoli laboratori, fino ad arrivare ai più adulti attraverso un adeguato coinvolgimento ed un importante ascolto attivo”.

Le attese prima dei colloqui con i familiari iniziano molto presto al mattino e generalmente non durano molte ore ma, in quei minuti trascorsi insieme disegnando laghi, montagne o prati verdi, o giocando con dei semplici foglietti di carta ad una “tombola” rudimentale oppure semplicemente ascoltando le parole di chi ti parla in modo più profondo, “ci si accorge di quanta bellezza può esserci anche all’interno di ambienti che spesso sono stigmatizzati a livello sociale. –prosegue- Ed i volontari, che con determinazione ed inventiva realizzano questo grande progetto sono essi stessi i primi a contribuire per abbattere importanti barriere sociali, e a mettersi in gioco uscendo dalla propria “aria di comfort” per abbracciare nuove esperienze ed emozioni”.

I servizi hanno una cadenza settimanale ed ognuno rappresenta la scoperta di nuovi mondi fatti di persone e sfide continue che arricchiscono il bagaglio di vita dei volontari: “abbiamo incontrato un signore e una signora e ci siamo messi subito a parlare. Volevano sapere cosa facevamo di preciso, e gli abbiamo spiegato il nostro servizio in cosa consisteva. Si è aperto un dibattito bellissimo, e alla fine ci hanno anche ringraziato per tutto. Poi sono arrivati un gruppo di bambini con le mamme e ci siamo messi a giocare con i palloncini – racconta clown Spritz – a seguire si è presentata una bella principessina e abbiamo parlato un po’ e per ultimo abbiamo parlato con un ragazzo, e lì ci è stato un altro bel discorso incentrato sulla vita quotidiana. Questo per dire che cosa? Che il carcere non abbraccia solo chi ospita, ma tutto è importante, come in ospedale: il paziente, il parente, l’infermiere, il medico, l’assistente, c’è un mondo dentro quei colori e dentro quegli sguardi. il carcere è un altro posto dove vale veramente la pena essere presenti. un altra grande emozione”.

“Oggi giornata fantastica. È stato un servizio molto particolare che ha coinvolto sia bambini che adulti. Con Hakuna Matata – commenta clown Mowgli – abbiamo notato come i bambini ci aspettano e non appena ci vedono ci travolgono con la loro euforia. Pensate che una bambina quando è stata chiamata per andare a fare visita al familiare si è imbroncita perché voleva stare un altro poco con noi. Vi rendete conto cosa siamo stati capaci di fare in questi mesi? Abbiamo trasformato quelle che potevano sembrare infinite attese in attimo di spensieratezza. Ma non è finita qui, questi momenti di evasione da quelle sale di attesa non riguardano solo i bambini ma anche gli adulti. Per fare ciò, oggi, abbiamo improvvisato una tombola con la maggior parte dei presenti. Sono stati proprio gli adulti a farci notare come, dopo aver incontrato noi, loro saranno ancora più gioiosi nel momento in cui andranno ad incontrare i loro familiari detenuti, senza portarsi addosso lo stress ulteriore che potrebbero accumulare durante l’attesa. Lo dirò sempre quel naso ha un potere che non possiamo minimamente immaginare”.