Augusta, Giochi della gioventù: terzo posto per il Principe Di Napoli

Ventisei studenti delle quarte e quinte della primaria dell’istituto comprensivo Principe di Napoli, hanno conquistato il terzo posto alla fase provinciale dei Giochi della gioventù che si sono disputai ieri alla palestra del Polivalente di Priolo. L’iniziativa è stata patrocinata dai ministeri dell’Istruzione e del Merito e dello Sport e Salute ed ha visto impegnati i piccoli atleti nelle discipline di pallavolo, basket 3×3, baskin, atletica leggera e ginnastica.

Un grande risultato espresso con il plauso dei docenti e del dirigente scolastico Agata Sortino che ha da sempre sostenuto come l’ avviamento allo sport fin dalla scuola primaria promuova l’inclusione e le pari opportunità. I bambini, entusiasti di partecipare alle gare provinciali, durante i giochi sportivi, hanno dimostrato grande impegno e capacità motorie, non trascurando un sano divertimento che li ha accompagnati per l’intera giornata.