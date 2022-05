Augusta, Giochi della Chimica: secondo e terzo posto per il Ruiz, miglior risultato per la provincia

Sono stati premiati nei giorni scorsi, a Messina, nell’aula “Vittorio Ricevuto” del plesso Papardo, i due alunni dell’istituto superiore “Gaetano Arangio Ruiz” che hanno primeggiato alla fase regionale dei Giochi della Chimica 2022. Si tratta di Giovanni Coco, della 2QL del Liceo quadriennale delle Scienze applicate ha conquistato, secondo nella categoria A (biennio ) e miglior risultato per la provincia di Siracusa. Ha conquistato, invece, il terzo posto, nella categoria A Elisa Indaco, studentessa della stessa 2QL.

Soddisfazione arriva da Rosaria Politi: “Questi risultati confermano che quando c’è l’impegno e la motivazione, la chimica non è una disciplina difficile, ma può diventare un modo diverso di guardare la realtà”- ha detto al docente referente del Ruiz, guidato dalla dirigente, Maria Concetta Castorina, che è stato premiato con un raro esemplare di Abies Nebrodensis, donato dal Parco delle Madonie, una specie arborea siciliana in via di estinzione, che sarà piantata negli spazi esterni della scuola. Un riconoscimento che premia la passione e la bravura dei discenti e sottolinea la grande professionalità dei docenti.

Giunti alla 38esima edizione, i Giochi della Chimica sono organizzati dalla Società chimica italiana, su incarico del ministero dell’Istruzione, dell’università e della Ricerca, che li ha inseriti nelle iniziative di valorizzazione delle eccellenze, con l’obiettivo di stimolare l’interesse dei giovani verso la conoscenza della Chimica, facendo comprendere l’importanza di tale scienza per la vita dell’uomo e dell’intero universo.

E l’edizione 2021/22 dei Giochi della Chimica ha fatto registrare un record storico, raggiungendo 10.299 studenti iscritti, di cui 724 in Sicilia, dando un bel segnale per la diffusione della cultura scientifica nel nostro Paese

La fase regionale si è svolta on line il 30 aprile e consisteva nella soluzione di 60 problemi a risposta multipla in 2 ore e 30 minuti. Per il Ruiz hanno partecipato sei studenti per la categoria A: Francesco Blandino di 1CL, Elisa Caramagno, Giovanni Coco, Francesco Di Fazio, Elisa Indaco di 2Q, Alessandro Le Sidoti di 2CL; otto studenti per la categoria B ( triennio): Marco Barb di 3QL, Carla Bertuccio di 5BL, Rosario Flaminio, Domenico Gatto, Salvatore Giummo e Giada Passanisi di 4CL, Corinna Saitta di 5AL e Michelangelo Spadaro di 3AL. Infatti per gli alunni del liceo delle Scienze applicate del Ruiz la competizione è diventata una tradizione consolidata e, nonostante le difficoltà del periodo pandemico, hanno partecipato con entusiasmo.