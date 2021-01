Augusta, giocattoli per i bambini meno fortunati: iniziativa di Croce Rossa e Misericordia per l’Epifania

Diversi giocattoli da far pervenire alle famiglie più bisognose di Augusta in occasione della festività dell’Epifania e donati da privati sono stati consegnati ieri dal Comitato della Croce Rossa di Siracusa alla Misericordia megarese. L’obiettivo è regalare un sorriso ai più piccoli anche al termine di queste festività segnati dalla pandemia e il progetto ha visto lavorare in sinergia due realtà associative importanti nel territorio.

Il Comitato si è, infatti, occupato dell’organizzazione dei doni, della catalogazione per età mentre già da oggi la Misericordia sta provvedendo alla distribuzione alle famiglie.