Augusta, ginnastica artistica: Simone Speranza è campione italiano

Ha conquistato il titolo nazionale di ginnastica artistica Simone Speranza, sedicenne augustano che ha partecipato al Campionato nazionale italiano “Gold junior e Senior Gam” che si è disputato ieri a Fermo, nelle Marche. Nella categoria J2 l’atleta ha ottenuto il punteggio più alto di 77,450, è arrivato primo anche nelle finali per attrezzo, corpo libero e parallele pari. Ha gareggiato come atleta della Nazionale under 18 che rappresenterà l’Italia nel quadrangolare Svizzera, Germania, Francia e Italia, in programma il 25 novembre ad Aarau, in Svizzera. In vista di questo appuntamento oggi partirà alla volta di Milano per un collegiale di una settimana con la squadra juniores.

Simone Speranza è un vero talento naturale della ginnastica artistica sin da piccolo. Si allena con grande dedizione da quando aveva 9 anni prima ad Augusta, poi a Catania all’asd New sport, da un anno è all’Accademia nazionale di ginnastica artistica maschile di Fermo. Ha già conquistato tante medaglie e ottenuto diversi successi, è uno dei giovani atleti più apprezzati nell’ambiente che, di certo, continuerà a far parlare di sé.