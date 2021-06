Augusta, “Giardino della memoria” alla darsena, Articolo 1 condivide ma chiede la posizione dell’amministrazione sull’immigrazione

La realizzazione del “Giardino della memoria” con la definitiva sistemazione del barcone naufragato il 18 aprile 2015 alla nuova darsena contribuirà sicuramente a tenere viva nel futuro la memoria delle tragedie vissute da tanti migranti che speravano di raggiungere un porto sicuro dopo essere fuggiti da condizioni di miseria ma spesso anche di oppressione e violenze. E’ la posizione di Articolo uno, che con il suo segretario cittadino Giovanni Ranno, da un lato esprime soddisfazione per la conclusione del progetto del Comitato 18 aprile, dichiarando di essere da “sempre sensibile al dramma dei migranti e sostenitore di ogni politica rivolta alla salvezza in mare delle vite umane e alla accoglienza in terra”, dall’altro però chiede quale sia la posizione sull’immigrazione dell’attuale amministrazione.

“Condividiamo i sentimenti di dolore e di speranza espressi da coloro che – dice Ranno- hanno preso parola durante la cerimonia e il richiamo al dovere di accoglienza manifestato dal sindaco Di Mare. Esprimiamo viceversa rammarico e preoccupazione per l’ennesima esternazioni della Lega ed in particolare del suo segretario regionale, durante una recente manifestazione di protesta tenuta pochi giorni fa proprio ad Augusta, in cui si chiedeva di fermare gli sbarchi non essendo disposti a sopportare altri flussi migratori in Sicilia”.

Ma al di là delle posizioni della Lega sul tema dell’immigrazione, che sono note a tutti e da sempre avversate da Articolo uno, il suo segretario cittadino, considerato che lo stesso partito “fa sostanzialmente parte della maggioranza dell’attuale amministrazione comunale attraverso un movimento civico federato con essa”, e dopo le esternazioni del segretario regionale della Lega chiede “chiarezza sulla posizione della stessa amministrazione comunale rispetto a tali questioni, per capire se si riconosce indistintamente nei sentimenti e nelle intenzioni di accoglienza espressi dal sindaco. Se così non fosse – conclude- dovremmo dedurne che su tali problematiche, dietro la retorica di circostanza, l’amministrazione comunale non ha attualmente una linea unica e coerente che accomuni e impegni tutte le parti politiche che la compongono verso i doveri di accoglienza richiamati dal sindaco”.