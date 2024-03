Augusta, “Giardino del donatore”, dedicato a chi dona qualcosa agli altri: oggi l’inaugurazione

Una grossa goccia rossa e un’installazione dal particolare effetto ottico di moltiplicare l’immagine che vi si rispecchia, attorniano da piante e da un’area a verde. E’ il “giardino del donatore” che è stato inaugurato oggi, nell’area antistante il campo sportivo di piazza Fontana, alle spalle della casetta dell’acqua, riqualificata con fondi pubblici e un progetto del Comune e un’idea delle Fratres.

La particolarità sta in un’ installazione di arte moderna, progettata dagli architetti augustani Fabio Purgino e Antonella Attinasi, e donata dalla Fratres al Comune. “E’ caratterizzato da due specchi, collocati uno di fronte all’altro che riproducono una riflessione infinita dell’immagine, a voler riprendere come similitudine l’atto della donazione del sangue che riproduce la vita. Perché da una sacca si creano plasma e globuli rossi e si moltiplica la vita. Sull’installazione è, infatti, affisso un cartello che dice: il dono moltiplica la speranza – ha spiegato Luigi Nicosia, presidente della locale Fratres- il nostro obiettivo è stato quello di inserire nel contesto cittadino qualcosa che dia valore al grande ruolo che hanno i donatori”.

“L’area è stata divisa in due, una a verde con dieci piante di “Metrosideros excelsa”, sempreverdi e che in primavera es estate riproducono fiori rossi a richiamare il sangue, e l’altra con il ciottolato che ospita la goccia e l’installazione artistica. Ci sono anche delle sfere luminose solari che si illumineranno la sera”– hanno spiegato i due architetti del Comune che hanno realizzato il progetto Enza Aleo Nero e Angelo Cipriani.

I fondi spesi sono pubblici, pari a circa 55 mila euro, ottenuti a valere sul Fondo nazionale per lo sviluppo e la coesione, il progetto è stato l’ultimo seguito dall’allora assessore al Decoro urbano Rosario Sicari, che con un atto di indirizzo politico aveva vincolato le somme, che una legge nazionale ha assegnato ad Augusta.

Sicari era presente oggi, insieme ad assessori, consiglieri, dipendenti comunali e anche donatori della Fratres, al taglio del nastro da parte del sindaco Giuseppe Di Mare: “E’ una bella opera moderna, a costo zero per il Comune a dimostrazione della grande attenzione che abbiamo per i bandi e fondi nazionali, – ha dichiarato- Ha il significato della grande collaborazione con le realtà associative del territorio, come la Fratres che ringrazio insieme a tutti coloro che hanno reso possibile questo giardino che è un richiamo a chiunque doni qualcosa. Mi auguro che adesso ne abbiamo cura”.