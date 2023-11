Augusta, Giardini pubblici: viale Andrea Fazio dedicato all’elicotterista scomparso

Si terrà domenica 12 novembre, alle 10, ai Giardini pubblici “Orso Mario Corbino” la cerimonia di intitolazione di Viale Andrea Fazio, dedicato al sottufficiale della Marina militare, elicotterista di “Maristaeli”, scomparso prematuramente nel 2018, a 39 anni, mentre stava partecipando ad un ‘esercitazione militare .

Con specifico atto deliberativo del 2021 la giunta municipale, accogliendo l’istanza della Società augustana di Storia patria, ha attribuito alla strada d’accesso ai Giardini pubblici, delimitata da via Colombo e dalla sede del commissariato di pubblica sicurezza e dove si trova il monumento ai caduti dell’aviazione della Marina, la denominazione di Viale Andrea Fazio.

Il sottufficiale augustano morì a 39 anni, nella notte tra il 5 e 6 aprile 2018, durante la fase di appontaggio dell’elicottero sulla nave “Borsini” della Marina militare, che si trovava al largo per un esercitazione di soccorso, a cui partecipava con cinque militari a bordo, tra cui Fazio che era un esperto ed apprezzamento operatore di volo del secondo gruppo di elicotteri di stanza a Catania, con una solida preparazione professionale e una vasta esperienza sugli elicotteri della Marina militare. Da dodici anni era in servizio al secondo gruppo elicotteri di stanza alla base di Maristaeli a Catania. In passato ha partecipato a diverse operazioni internazionali, tra cui l’operazione antipirateria “Atlante” del 2012.

La cittadinanza è in invitata a partecipare alla cerimonia.