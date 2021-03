Augusta, giardini pubblici: al via domani i lavori di manutenzione del manto stradale di piazzali e strade interne

Al via domani i lavori di sicurezza e manutenzione del manto stradale dei piazzali e delle strade all’interno dei giardini pubblici, che si trovano in cattivo stato e che necessitano di un rifacimento totale. Per il progetto, che ammonta a 44 mila euro si useranno fondi del bilancio comunale 2020 e per effettuare gli interventi dalle 7 di lunedì 22 marzo alle 19 di venerdì 26 marzo saranno vietate la circolazione e la sosta veicolare in tutte le strade all’interno della villa ad eccezione di quella che porta al commissariato di pubblica sicurezza, che diventerà temporaneamente a doppio senso di marcia solo per i veicoli diretti al commissariato e al parcheggio antistante, così come prevede un’ apposita ordinanza di polizia municipale. Già nei giorni scorsi sono stati apposti gli avvisi per informare gli automobilisti a lasciare sgombre le strade già da domani mattina.

Sono prossimi, inoltre, a partire anche gli interventi di manutenzione del manto stradale di un tratto di via delle Saline, alla Borgata, anche questa piena di pericolose buche per il quale è stata impegnata la somma di 53.845,02 euro. A seguito di espletamento della gara sul Mepa, il mercato elettronico della pubblica amministrazione, i lavori sono stati aggiudicati alla ditta “General costruzioni srl” di Lentini che ha offerto il ribasso del 22,45% e quindi per l’importo di € 44.135,26, si attende la stipula del contratto

Sono stati, infine, aumentati anche i costi per i lavori di messa in sicurezza di alcuni tratti di strade urbane quali via XXV Aprile, Ruiz, Mocenigo e Garsia per un ammontare complessivo di 54.000 euro impegnati dalla giunta e dopo che a seguito di una verifica tecnica del progetto, il progettista ha riscontrato un errore di calcolo nel computo metrico. La giunta municipale ha così riapprovato il progetto definitivo/esecutivo rielaborato per un importo complessivo pari ad 70.565 euro di cui 55.124 assegnati al Comune di Augusta con Dpcm del 17 luglio 2020 per interventi in infrastrutture sociali e 15.44 euro con i fondi del bilancio comunale e si attende la gara d’appalto.