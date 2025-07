Augusta, gestiva abusivamente scommesse nel punto vendita: denunciato

Ieri mattina i Carabinieri della Compagnia di Augusta – nell’ambito di una campagna di prevenzione e contrasto alle forme di illegalità connesse con il gioco e le scommesse, finalizzata a tutelare le fasce più deboli della popolazione, in particolare i minori, garantendo al contempo un’offerta di gioco legale e sicura – con l’ausilio di personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno effettuato una serie di verifiche nei comuni di Augusta e Lentini, controllando complessivamente 5 attività tra bar e sale scommesse.

Nell’ambito del servizio i Carabinieri della Stazione di Augusta hanno denunciato in stato di libertà un 35enne, titolare di un centro scommesse poiché, pur non essendo in possesso della prevista licenza di P.S., gestiva abusivamente scommesse sportive nel proprio punto vendita.