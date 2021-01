Augusta, gestione del Palajonio: ancora affidato dall’omonima Ati fino a giugno

Sarà ancora l’Ati denominata “Palajonio” a gestire per altri sei mesi l’impianto sportivo comunale del “Palajonio”. Lo ha deciso l’amministrazione comunale che ha affidato di nuovo la struttura alla stessa società che l’ha gestita l’anno scorso e che ha chiesto una proroga per permettere il completamento dei campionati e “nelle more della cantierabilità dei lavori di ristrutturazione già finanziati, con facoltà comunque per il Comune di recedere nel caso di inizio dei lavori”. E considerato che “che la concessione in uso dell’impianto, in attesa dell’avvio dei lavori di ristrutturazione, garantisce all’Ente la guardiania dell’impianto, evitando al comune di spendere somme per tale servizio”

Il canone mensile per l’uso dell’impianto è pari a 150 euro, che è quanto concordato con il verbale del 29 luglio 2020 con l’Ati subentrata l’anno scorso nella gestione dopo il recesso della precedente convenzione stipulata con l’associazione sportiva Maritime Futsal Augusta. A seguito di questo la precedete amministrazione aveva emanato una manifestazione di interesse per la gestione ed uso dell’impianto a cui l’unica società che aveva partecipato era stata, appunto, l’Ati “Palajonio”, che l’ha avuta in gestione fino al 30 giugno dell’anno scorso, per un canone mensile di 300 euro. Con un verbale del 29 luglio poi la gestione è stata prorogata fino al 31 novembre “poiché la struttura non era stata utilizzata a causa delle prescrizioni previste nel Dpcm in merito all’emergenza Covid -19, dal mese di maggio fino al 29 luglio 2020, confermando la riduzione del 50% del canone stabilito”.

Limitazioni che continuano ancora oggi visto che, al momento, a causa della pandemia il Palajonio viene utilizzato soltanto per le partite di campionato di calcio a 5 di serie B con i relativi allenamenti delle due squadre augustane del Real Augusta futsal e del Megara Augusta che si svolgono, a porte chiuse, e sono state sospese tutte le altre attività di tipo sportivo e sociale.

Intanto dovrebbero partire nei prossimi mesi gli attesi lavori di ristrutturazione della struttura finanziati per un importo di 1.5 milioni di euro, per i quali l’anno scorso era stata indetta una manifestazione di interesse “a cui hanno risposto 18 ditte, due sono state scartate– fa sapere l’assessore allo Sport Cosimo Cappiello- si sta procedendo con l’espletamento della gara e contiamo di partire con i lavori entro l’estate”.

di Cettina Saraceno