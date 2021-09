Augusta, gestione del Palajonio: affidata temporaneamente alla società Megara di calcio a 5

´ stato affidato alla società sportiva polisportiva Megara Augusta la gestione del Palajonio, l’impianto sportivo comunale che si trova alla Borgata. L’affidamento da parte del Comune ha decorrenza dal primo settembre scorso e fino al 31 maggio 2022 o ad inizio dei lavori di ristrutturazione previsti per l’impianto, che dovrebbero partire nei prossimi mesi, per permettere il completamento dei campionati di calcio a 5 e soprattutto in attesa della cantierabilità dei lavori di ristrutturazione, con facoltà per il Comune di recedere in qualunque momento nel caso di inizio dei lavori.

La società sportiva dovrà corrispondere all’Ente un canone mensile per l’uso dell’impianto di 150 euro, identico a quello concordato con il verbale del 29 luglio 2020 con l’Ati “Palajonio”, l’unica che ha risposto al bando pubblicato dal Comune nel 2020 e che ha gestito la struttura fino al 30 giugno scorso, ad eccezione del periodo di chiusura dovuto alla pandemia da covid.

L’affidamento è stato richiesto dal Megara Augusta presieduto da Rosario Acquaviva e la concessione in uso dell’impianto, in attesa dell’avvio dei lavori di ristrutturazione, “garantisce all’Ente la guardiania dell’impianto, evitando al Comune di spendere somme per tale servizio”.