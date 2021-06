Augusta, gestione dei lavori del Consiglio comunale “lacunosa e problematica”, i 5 stelle all’attacco

Scarsa attenzione alle loro mozioni e ritardo nel portarle in aula, mancanza di dialogo e di risposte, conferenze dei capigruppo non convocate e una gestione dei lavori del Consiglio comunale “lacunosa e problematica”. L’affondo, all’indirizzo del presidente della pubblica assemblea Marco Stella, arriva dal gruppo consiliare del M5S composto da Roberta Suppo (capogruppo), Marco Patti e Chiara Tringali che ieri pomeriggio hanno tenuto una conferenza stampa nella sede della nuova segreteria di via Garibaldi del senatore Pino Pisani per spiegare, intanto, il motivo del loro abbandono dell’aula, il 17 giugno scorso. Quel giorno è arrivata in aula una mozione recentissima del presidente mentre quella da loro protocollata, a dicembre, non è stata ancora calendarizzata pur riguardando un tema importante come l’utilizzo dei 700 mila euro della rimodulazione dei mutui come ristori per l’emergenza covid ad attività commerciali, a cui si aggiunge l’altra mozione sulla distribuzione di buoni spesa con 257 mila euro erogati dallo Stato Sostegni ter ancora non discussa.

“Ad oggi non di sa nulla di queste mozioni, tutte le attività che abbiamo portato avanti in 8 mesi non hanno avuto interlocutori – ha esordito la capogruppo Suppo – ad aprile abbiamo presentato un’interrogazione per sapere a che punto è la costruzione del pozzo e i motivi del ritardo, abbiamo visto articoli di giornale ma non risposte al Consiglio comunale che è il luogo deputato per avere le risposte. Sul deposito di Gnl, dopo il Consiglio monotematico convocato su nostra richiesta, si era detto di tenere sotto controllo la vicenda anche perché il Comune dovrà esprimere parere entro il 20 settembre, ma i tempi sono strettissimi e ancora non si sa niente. A dicembre viene fatta a palazzo San Biagio, in una sede istituzionale, una riunione sul bilancio ma solo con i consiglieri di maggioranza, mentre sarebbe stato corretto spiegare a tutti, anche all’opposizione, il documento. C’è un po’ di confusione sul ruolo del presidente che è di tutti, anche della minoranza. Mi sento offesa quando mi sento rispondere che casomai possiamo andare alla corte marziale. Di certo se ci saranno gli estremi non escludiamo di rivolgerci alla Prefettura”.

I consiglieri, dunque, non si sentono rappresentati dal presidente Stella che per il suo ruolo deve essere super partes, anzi si sentono discriminati, sostengono di aver pazientato in questi mesi per dargli il tempo di adeguarsi al suo nuovo ruolo, ma che sono caduti nel vuoto tutti i loro solleciti.

“La gestione dell’aula è stata lacunosa e problematica in diverse occasioni – ha aggiunto Tringali – la nostra è una protesta graduale perché dopo i solleciti non ci restava che uscire dall’aula visto che tutte le altre nostre iniziative non hanno sortito effetto. Registriamo anche un atteggiamento canzonatorio nei nostri confronti, nonostante fossimo assenti l’ultima seduta è stata votata una nostra mozione sull’assessorato alla Transizione ecologica. Siamo felici che sia stata approvata ma saremmo stati più felici se fosse stato rispettato l’ordine. Di recente ho chiesto al presidente si sapere perché non convocava i consigli in seduta pubblica, nel rispetto delle norme anticovid, visto che sono state fatte al chiuso riunioni come ad esempio quello della consulta della disabilità. La risposta è stata che vige il divieto di assembramento nei luoghi chiusi che però non ha impedito di fare altre riunioni come anche le lauree al Comune, sembra quasi che ovunque in Comune si può accedere tranne al consiglio”.

“Ci troviamo in difficoltà – ha concluso Patti – anche con i cittadini che ci chiedono delucidazioni in merito. Sulle mozioni non protocollate sui buoni spesa nazionali non spesi e sull’impiego dei 700 mila euro per ristori non abbiamo ricevuto neanche un diniego, non siamo stati neanche calcolati. Il problema è quei fondi ad oggi non possono essere spesi e siamo all’anno zero. Anche sul Gnl e sulla mozione per indire di un referendum consultivo non sappiamo nulla, mentre si avvicina la data in cui il Comune è stato chiamato a dare parere dall’Autorità di sistema portuale di Sicilia orientale. La stessa Adsp ha riconosciuto che c’è la possibilità di fare il referendum”.