Augusta, Gerratana (PD): “Nessuna fuga in avanti, il centrosinistra si costruisce insieme”

“Ad Augusta il circolo cittadino sta svolgendo, al proprio interno, una riflessione sulla migliore offerta politico-programmatica per la città di Augusta. Siamo stati i primi promotori di una unione, oltre che unità, delle forze progressiste e di centrosinistra anche in un quadro di alleanze regionali e nazionali. Proprio per questa ragione siamo rimasti sbalorditi della scelta di 5S e di AVS di presentare pubblicamente una loro autonoma proposta prima che il nostro circolo cittadino concludesse la propria discussione interna. Una questione di metodo, ma anche di merito. Avevamo infatti ripetuto che si dovesse prima procedere ad una proposta programmatica e ad una compagine di liste elettoralmente competitive e poi alla scelta di sintesi su un nome”. Così in una nota stampa il segretario provinciale del Pd Piergiorgio Gerratana.

“La riflessione del circolo augustano, d’intesa con la segreteria provinciale e regionale, si sta concentrando sulle diverse opzioni per offrire un proposta credibile e una lista competitiva – aggiunge – Pur tenendo conto del dibattito politico sulle alleanze a livello regionale, il PD di Augusta, oggi presente con due consiglieri comunali che hanno sostenuto l’azione delle opposizioni in questi anni, ha chiesto un rispetto che è mancato e assumerà democraticamente le proprie decisioni nell’interesse dei cittadini e delle cittadine che aspettano un cambiamento vero e una continuità nella presenza istituzionale, non una mera testimonianza”.